Tại Hội nghị tổng kết chương trình - phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, không chỉ mang lại giá trị vật chất, mang lại mái ấm kiên cố cho nhân dân, mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên của nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cho biết, trong nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Sau khi Chính phủ, Thủ tướng phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, hoạt động này đã trở thành một phong trào mạnh mẽ, sâu rộng, có sức lan tỏa sâu sắc, thu hút được sự hưởng ứng của toàn xã hội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn quân.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số kết quả, phương pháp, cách làm của lực lượng vũ trang toàn quân trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo đó, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các văn bản hướng dẫn đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quán triệt, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

“Mỗi mái nhà được xây là một mái ấm tình thương, biểu tượng tinh thần đoàn kết quân dân. Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là việc dựng nên những mái nhà mới mà còn dựng lên niềm tin, thắp sáng hy vọng. Đây cũng là nhân tố củng cố thế trận lòng dân, nhân tố quyết định cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhận định.

Trong 2 năm từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2025, quân đội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 35.000 căn nhà, bao gồm các nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa...

Thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng phát động, quân đội đã huy động trên 2.000 tỷ đồng, trên 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, 63 nghìn lượt phương tiện tham gia giúp đỡ, xây dựng nhân dân.

Các nguồn lực này được huy động từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang toàn quân, đặc biệt là vai trò ủng hộ, giúp đỡ của một số cơ quan, đơn vị trong quân đội như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn...

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cấp ủy chính quyền các địa phương trên cả nước làm tốt các chỉ tiêu trong nội dung phong trào thi đua mà Thủ tướng đã xác định, góp phần xây dựng các điểm tựa vững chắc của nhân dân, xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.