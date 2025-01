Hiện tại thời tiết tại TP Đà Nẵng se lạnh, rất đông người dân sửa soạn quần áo đẹp, đổ về các điểm trang trí hoa xuân ven sông Hàn dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm. Số khác tìm đến các quán cà phê, nhà hàng ăn uống, gặp gỡ bạn bè, hàn huyên câu chuyện cuối năm và những dự định cho năm mới.

Tại đầu cầu Rồng phía đường Bạch Đằng (quận Hải Châu), điểm hoa xuân cũng thu hút đông người dân đến vãn cảnh, chụp ảnh.

Chị Phương Dung (ngụ quận Hải Châu) cùng gia đình có mặt từ sớm tại đường hoa để đón giao thừa. Tối nay gia đình chị đã cùng nhau đi ăn và dự định sẽ tìm vị trí đẹp ngắm pháo hoa.

"Năm mới tôi mong ước gia đình có nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp may mắn", chị Dung chia sẻ.

Tại khu vực đường hoa thu hút đông du khách quốc tế. Anh Lưu Minh (du khách người Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, Đà Nẵng có tạo hình linh vật rắn và trang trí rất đẹp. Cả gia đình anh Minh đã chụp rất nhiều ảnh trong chuyến đi du lịch này.

Năm nay, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm thuộc địa bàn các quận Hải Châu, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Chủ tịch TP Đà Nẵng thăm, động viên lực lượng 8394.

Thăm Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, lực lượng 911 và lực lượng 8394, Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, năm qua trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có sự đóng góp lớn của lực lượng công an. Công an TP đã phá nhiều chuyên án lớn, có các mô hình tốt.

"Dịp Tết Ất Tỵ thành phố sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan. Công an TP cần huy động lực lượng tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách vui xuân”, ông Chinh đề nghị.