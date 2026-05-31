VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Minh Hiếu (SN 2000, quê Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn, nhãn hiệu Rồng vàng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch mà không có cửa hàng.

Hiếu có quan hệ họ hàng với các anh Phạm Văn D. (SN 1994), Đỗ Ngọc L. (SN 1988), Nguyễn Xuân H. (SN 1983) và chị Phạm Hồng D. (SN 1994). Không ai ngờ những người họ hàng này đã trở thành “con mồi” để Hiếu lừa đảo.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 8/2024, Hiếu làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ và chi tiêu nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người mua vàng. Hiếu biết những người họ hàng kể trên có nhu cầu mua vàng nên đã giới thiệu với họ về nguồn vàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng 3-5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Dù thời điểm đó, Hiếu không có vàng để giao dịch nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua vàng với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra của Công ty Bảo Tín Minh Châu và nhận tiền của họ.

Giá vàng nhẫn có lúc tăng mạnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Để tạo lòng tin với các bị hại và tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng mà anh ta cam kết hoặc giao từ 5-10 chỉ vàng/lần.

Khi các bị hại tin tưởng, giao tiền, Hiếu chiếm đoạt tiền và nại ra các lý do để không trả vàng, hoặc hứa hẹn ai mua tiếp sẽ được giao vàng ngay.

Với phương thức và thủ đoạn trên, từ ngày 30/8 - 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số hơn 21 tỷ đồng của 4 người họ hàng nhẹ dạ.

Sập bẫy lừa

Trong số những người mắc bẫy, anh Phạm Văn D. bị Hiếu lừa đảo chiếm đoạt nhiều tiền nhất.

Khoảng tháng 8/2024, Hiếu biết anh D. có nhu cầu mua vàng nhưng không mua được. Bị can đã chủ động liên hệ với anh D. và đưa ra thông tin về việc mình có nguồn hàng là nhẫn vàng tròn trơn, nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long với giá thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng. Hiếu cam kết sẽ giao vàng sau 3 đến 5 ngày.

Tin tưởng, anh D. nhờ vợ chuyển khoản hơn 11 tỷ đồng cho Hiếu để nhờ mua 1.430 chỉ vàng. Những lần chuyển tiền, Hiếu đều yêu cầu anh D. ghi nội dung “trả nợ” để tránh bị cơ quan thuế phát hiện.

Để anh D. tiếp tục tin tưởng giao tiền, Hiếu đã 2 lần giao cho anh này tổng số 110 chỉ vàng (tương đương hơn 900 triệu đồng). Sau đó Hiếu liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay… để hối thúc anh D. chuyển tiền mua vàng.

Đến thời hạn giao vàng, Hiếu bịa ra nhiều lý do để không chuyển vàng cho anh D. Sau khi nhận tiền từ người nhẹ dạ, Hiếu chuyển tiền sang tài khoản của người quen nhờ đổi tiền mặt rồi giao lại cho anh ta sử dụng.

Sau nhiều lần đòi vàng không được, ngày 26/11/2024, anh D. đã gửi đơn tố cáo Hiếu đến cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu đã trả lại 190 chỉ vàng (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng) và trả 2,6 tỷ đồng cho các bị hại. Hiện nay, Hiếu còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận đã đưa ra các thông tin gian dối để chào mời người bị hại mua vàng và nhận tiền của họ. Hiếu khai, sau khi nhận tiền từ các bị hại, anh ta dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và rút tiền mặt đưa cho đối tượng tên Tùng (không rõ địa chỉ) nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận.

Đối với người tên Tùng, do Hiếu không cung cấp được thông tin nhân thân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ nên cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.