Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 16/6 tới, sẽ đưa vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng của 1.258 nhà đầu tư ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Tòa thông báo đến hơn 1.200 người bị hại biết để tham dự phiên xử.

Liên quan đến vụ án, các bị can Sỹ Anh Tuyên (SN 1976), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, đều ở Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty CP nước CNA được thành lập năm 2019, do ông Sỹ Anh Tuyên làm chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật; ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên nước tinh khiết đóng chai.

Đến năm 2022, ông Tuyên đổi tên công ty thành Công ty CP nước GMT, vốn điều lệ 250 tỷ đồng (các nhân viên không góp vốn theo quy định). Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, ông Tuyên bàn bạc, thống nhất với 2 Phó Chủ tịch HĐQT là Nhung và Trung trong việc xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” do ông Tuyên điều hành đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu.

Chiêu trò lừa đảo

Cáo trạng xác định, từ năm 2022- 2025, dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các bị can Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung đã đưa ra những thông tin gian dối về việc Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế…

Các bị can nói dối nhà đầu tư rằng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn ở mức cao; các thành viên tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng.

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư vào “hệ sinh thái GMT”, ông Tuyên bổ nhiệm nguyên giám đốc một bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty.

Ngoài ra, các nhà đầu tư được hứa hẹn, khi tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần để lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT nhằm thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm để chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.

Sỹ Anh Tuyên bị coi là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung là những người giúp sức.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND Tối cao cho rằng, các bị can đã chiếm đoạt số tiền hơn 89 tỷ đồng của những người bị hại. Tuy nhiên, việc Nhung, Trung và những người liên quan trong “hệ sinh thái GMT” nhận tiền và sử dụng tiền đều theo sự chỉ đạo của ông Tuyên nên bị can này phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với số tiền đã chiếm đoạt là hơn 89 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại, đồng thời có văn bản ủy thác điều tra đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước để triệu tập, làm việc với 1.258 cá nhân.

Đến nay, VKSND Tối cao xác định, ông Tuyên phải có trách nhiệm trả lại cho 474 bị hại có yêu cầu tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng. Đối với số tiền hơn 41 tỷ đồng, các bị hại không yêu cầu phải trả lại nhưng đây là số tiền do phạm tội mà có nên cần phải tịch thu sung ngân sách nhà nước.