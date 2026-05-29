HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1996) mức án 19 năm tù; Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003): 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc; Nguyễn Quang Linh (SN 2001, đều ở xã Hoà Xá, Hà Nội): 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, 17 bị cáo khác nhận án từ 15 tháng tù treo đến 11 năm tù giam.

Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn) trên mạng xã hội, dùng hình ảnh và thông tin của anh Huấn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, Huấn Hoa Hồng là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook.

Thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm ổn định nên các bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ bằng hình thức giả danh Huấn Hoa Hồng cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Rất nhiều người nhẹ dạ đã bị nhóm bị cáo lừa tiền. Từ đầu năm 2022-2023, bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1997, ở Hà Nội) đã lừa đảo, hưởng lợi hơn 42 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, Hà Nội), chiếm đoạt 154 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Quang Linh lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng…

Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán bộ phận cơ thể người. Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo đã thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.