Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 19/8 tại Phnom Penh, Campuchia và được camera an ninh ghi lại.

Theo đoạn video, chiếc SUV cỡ nhỏ đang lùi bất ngờ tăng tốc. Chiếc xe lao không kiểm soát, đâm thẳng vào một chiếc hatchback màu trắng đỗ bên kia đường. Cú va chạm mạnh đã đẩy chiếc xe đỗ bật lên gốc cây, trong khi chiếc SUV nằm đè lên nó, nghiêng hẳn sang một bên.

Nguyên nhân được cho là người lái nhầm số, lại đạp nhầm chân ga khi đang để ở chế độ lùi. Rất may trong chiếc xe hatchback không có người.

Chủ một cửa hàng gần đó, bà Kim Au Pang, cho biết: “Tôi nghe tiếng động lớn liền chạy ra. Được biết tài xế mới mua xe chỉ vài ngày và đây có thể là lần đầu tiên họ lùi xe. Giờ không chỉ phải chịu thiệt hại nặng trên xe mới, họ còn phải bồi thường cả chiếc xe bị tông”.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Campuchia, nhiều bình luận vừa bày tỏ sự thương cảm, vừa coi đây là lời cảnh báo cho những tài xế mới tập làm quen với xe số tự động.

(Theo Newsflare)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!