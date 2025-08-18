Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra ngày 15/8 tại một con phố ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Hiện trường tai nạn khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe sang bị biến dạng, chiếc xe hạng sang 6 chỗ ngồi gần như dựng đứng, phần đuôi vẫn chạm đất, còn đầu xe bị kẹt cứng trên thân cây.

Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt để điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông. Một xe cứu hộ cũng được huy động để đưa chiếc Li Auto L9 khỏi hiện trường. Nữ tài xế, đồng thời là chủ chiếc xe mới may mắn chỉ bị thương nhẹ.

(Theo Newsflare)

