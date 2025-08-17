Lái ẩu, không chú ý quan sát hay mất tập trung khi điều khiển xe có thể gây ra hiểm hoạ khôn lường, đe dọa chính bản thân và cả những người xung quanh.

Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Ô tô con bất ngờ lao sang làn ngược chiều, "hạ gục" xe tải

(Nguồn video: GTVM)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 14/8 ở xã Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông. Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chiếc ô tô con đã đi chệch sang phần đường đối diện, dẫn tới va chạm nghiêm trọng với xe tải.

Thời điểm này, có một xe cảnh sát giao thông chạy phía sau ô tô, nên lực lượng chức năng đã dừng xe xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế xe 7 chỗ mất tập trung hoặc ngủ gật sau tay lái, dẫn đến pha chệch làn và va chạm nói trên.

Ô tô con đâm sầm vào xe tải đang quay đầu

(Nguồn video: Otofun)

Pha va chạm xảy ra vào ngày 11/8 ở địa phận xã Mê Linh (Hà Nội) và được chính camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo đó, một chiếc ô tô tải phía trước đi sát làn bên phải để lấy lái quay đầu, nhưng có lẽ do tài xế ô tô có gắn camera hành trình đã thiếu tập trung, không quan sát và xử lý tình huống từ xa và không phanh kịp, dẫn đến pha va chạm khá mạnh vào sườn xe tải.

Xe SUV quay đầu nhập làn thiếu quan sát, tông thẳng vào xe taxi

(Nguồn video: Duy Hùng)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 7/8 trên đường Láng, đoạn đầu nút giao Cầu Giấy (Hà Nội). Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại, chiếc Mazda màu đen đã di chuyển khá nhanh khi quay đầu xe, dẫn tới va chạm mạnh với xe taxi đang đi thẳng.

Có thể thấy, tài xế chiếc Mazda khi quay đầu xe và nhập làn ở góc khuất đã thiếu quan sát và không tuân thủ quy tắc nhường đường, dẫn tới tình huống va chạm nguy hiểm với xe taxi.

Ô tô sang đường 'ngang phè' khiến người đi xe máy chao đảo

(Nguồn video: OFFB)

Sự việc xảy ra ngày 4/8 trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Chiếc Mitsubishi Xpander bất ngờ cắt ngang 5 làn đường chỉ để sang bên kia, tạt đầu hàng loạt xe đang lưu thông. Hành động liều lĩnh này khiến một người đi xe máy phải phanh gấp, loạng choạng suýt ngã giữa dòng phương tiện.

Xe máy như 'trên trời rơi xuống' tạt đầu ô tô đang rẽ trái

(Nguồn video: Trần Duy Hưng)

Tình huống xảy ra vào sáng ngày 9/8 tại ngã tư Minh Khai – Tam Trinh (Hà Nội). Ô tô gắn camera hành trình đang từ từ rẽ trái thì bất ngờ bị một xe máy lao từ phía sau tạt đầu.

Rất may tài xế kịp đạp phanh gấp, tuy nhiên va chạm vẫn xảy ra khiến camera rung lắc dữ dội. Đáng nói, người đi xe máy sau đó còn vượt đèn đỏ, phóng đi thẳng thay vì rẽ theo đúng làn đường.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!