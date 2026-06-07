Đầu tháng 6, nhiều nhà vườn tại phường Bình Lộc (TP Đồng Nai) bắt đầu nhộn nhịp đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ thưởng thức trái cây tại chỗ, du khách còn hào hứng tự tay hái trái, gặp gỡ nhà vườn để tìm hiểu quy trình chăm sóc, kết trái của từng loại cây.

Nhóm du khách chụp hình trải nghiệm tại vườn cây chôm chôm

Điểm hấp dẫn của vùng đất này không chỉ nằm ở những vườn cây trĩu quả, mà còn ở cảm giác tự tay hái từng trái chín và ăn tại chỗ. Những chùm chôm chôm trên cành, trái măng cụt vừa chín tới hay khoảnh khắc tự nhặt được trái sầu riêng vừa rụng… đều khiến du khách vô cùng thích thú.

Tại một số nhà vườn, từng nhóm khách nối nhau tham quan, chụp ảnh dưới những tán cây xanh mát, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Giá vé combo trải nghiệm dao động từ 100.000 đồng/người lớn, bao gồm tham quan, chụp ảnh và thưởng thức trái cây tại vườn.

Món gỏi gà măng cụt phục vụ du khách tại khu ẩm thực

Ngoài ra, du khách có thể tự tay hái hoặc mua các loại trái mang về theo giá niêm yết. Một số nhà vườn còn phục vụ thêm các món ăn dân dã, trong đó có món gỏi gà măng cụt “hot trend” để phục vụ du khách.

Chị Hiền đang chụp ảnh cho 2 con tại vườn sầu riêng

Chị Hiền, du khách đến từ TPHCM, cho biết năm nào gia đình chị cũng đưa các con đến đây vào mùa trái chín. Theo chị, việc được tận tay hái trái mang lại cảm giác rất khác so với mua sẵn ngoài chợ.

“Các bé rất thích vì được tự tay hái và tìm hiểu quá trình cây lớn lên. Không gian ở đây gần gũi thiên nhiên nên cả gia đình có dịp đổi gió cuối tuần, tạm xa rời nhịp sống thường ngày”, chị Hiền nói.

Anh Minh Tuấn (áo đen) cùng gia đình đến phường Bình Lộc (Đồng Nai) du lịch tại vườn cây ăn trái

Trong khi đó, anh Minh Tuấn, du khách đến từ Lâm Đồng, cho hay chuyến đi mang lại trải nghiệm mới mẻ bởi nơi anh sinh sống chủ yếu là vùng biển, ít có điều kiện tiếp xúc với vườn cây ăn trái.

Không chỉ chôm chôm, nhiều loại trái cây đặc trưng khác như sầu riêng, măng cụt,... cũng bước vào mùa thu hoạch của vùng Đông Nam Bộ. Sự đa dạng này mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trải nghiệm ngay tại vườn.

Ông Lộc mời du khách ăn chôm chôm tróc

Ông Trần Văn Lộc - một chủ vườn ở phường Bình Lộc cho biết, mùa trái chín thường kéo dài khoảng 2 tháng, cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Bắt đầu từ tháng 6 là vào mùa cao điểm. Đặc biệt, dịp cuối tuần, lượng khách hơn 1.000 người đổ về tham quan, trải nghiệm du lịch tại vườn.

“Nhờ làm du lịch, nông dân có thêm nguồn thu nhập, hiệu quả kinh tế cũng tăng hơn so với thu hái truyền thống”, ông Lộc nói.

Nữ du khách tự tay hái măng cụt tại vườn

Theo ông, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng của du khách, ông liên kết với khoảng 20 nhà vườn để hình thành nhóm làm du lịch vườn. Các nhà vườn phối hợp, luân phiên hỗ trợ nhau về nguồn cây trái, giữ cho hoạt động đón khách diễn ra đều đặn trong suốt mùa.

Ông Khoa (bên trái) đang giới thiệu cây măng cụt trĩu quả

Ông Nguyễn Đăng Khoa (nhà vườn măng cụt liên kết) cho biết, khi các nhà vườn cùng tham gia liên kết, việc tổ chức đón khách trở nên linh hoạt hơn. Các vườn có thể hỗ trợ nhau về nguồn trái theo từng thời điểm thu hoạch.

“Trước đây tôi chủ yếu bán cho thương lái, nhưng khoảng 8 năm nay đã chuyển sang làm du lịch vườn. Lúc đầu còn nhiều khó khăn, nhưng về sau lượng khách dần ổn định hơn qua từng năm”, ông Khoa chia sẻ.