Cách TP Hà Nội hơn 110km, khu vực các xã, phường thuộc tỉnh Bắc Ninh như Thuận Thành, Tiên Du, Lục Sơn, Văn Môn (địa phận huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ) những ngày gần đây trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo du khách nhờ những vườn nho vào mùa thu hoạch, quả sai trĩu, khoe sắc rực rỡ dịp hè.

Các vườn nho ở đây trồng theo tiêu chuẩn VietGap, gồm các giống: Hạ đen, sữa xanh, ngọc trai đen và móng tay.

Trong đó, nho thường ra quả vào 2 đợt. Đợt 1 vào mùa hè, từ tháng 5 đến hết tháng 6 và đợt 2 vào mùa đông (từ tháng 10 đến hết tháng 11).

Bên cạnh những vườn nho chủ yếu bán sản phẩm cho thương lái hoặc các đầu mối thu mua ổn định, nhiều nhà vườn tại địa phương còn kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm. Các vườn nho mở cửa đón du khách tham quan, check-in, trải nghiệm và thưởng thức những chùm nho chín mọng ngay tại vườn.

Một số vườn nho đẹp hút khách check-in trên địa bàn như: vườn nho Tú Quyên (xã Lục Sơn), vườn nho Liêm Anh (xã Tiên Du), vườn Tomi (xã Văn Môn)…

Anh Toán trải nghiệm hái và thưởng thức nho tại vườn ở Bắc Ninh

Lăng Văn Toán (SN 2000) có dịp ghé thăm một vườn nho thuộc Bãi Dạn, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ cách đây vài ngày.

Anh cho biết nho trong vườn đang vào mùa chín rộ, sai trĩu. Vườn nho này trồng 2 giống là nho sữa xanh và nho Hạ đen.

Nho Hạ đen là giống nho không hạt, nổi bật với quả to, tròn, sai trĩu. Loại nho này có vỏ màu đen bóng, mọng nước. Khi ăn, du khách sẽ cảm nhận được vị ngọt đậm, khá giòn và thơm mát của nho.

Còn nho sữa xanh có vỏ màu xanh. Chùm quả to đều, vỏ mỏng và có vị ngọt thanh, thơm mùi sữa đặc trưng.

Những giàn nho Hạ đen sai trĩu, quả căng tròn

Toán chia sẻ, đây là lần thứ 2 anh ghé trải nghiệm vườn nho sai trĩu này. Quãng đường di chuyển từ nhà anh tới đây khoảng 27km.

“Tuy mình chưa có cơ hội vào miền Trung, đến vùng đất trồng nho nổi tiếng nhưng may mắn lại được tham quan và thưởng thức nho ngay ở quê nhà. Từ nay mình không cần đi xa cũng có thể trải nghiệm các loại nho tươi ngon, mọng nước", Toán hài hước nói.

Vị khách trẻ cũng thừa nhận, dù mùa hè nhưng không gian ở vườn nho khá mát mẻ và dễ chịu vì nho được trồng thành giàn, có mái che, tạo bóng râm mát.

Khi mua nho tại vườn, du khách cũng được chủ vườn hướng dẫn tận tình cách lựa chọn và cắt những chùm nho tươi, ngọt thơm.

“Nho đầu vụ ăn ngọt và căng mọng nước. Sau khi tham quan, chụp hình, mình còn mua nho về làm quà cho bạn bè, người thân”, chàng trai quê Bắc Giang cũ chia sẻ thêm.

Vườn nho mở cửa đón khách miễn phí. Khách chỉ trả tiền khi mua và thưởng thức nho tại vườn

Chia sẻ với PV VietNamNet, chủ vườn nho nơi anh Toán ghé thăm cho biết, gia đình chị đã trồng và khai thác vườn nho này được 6 năm.

Trong vườn hiện có khoảng 800 gốc nho Hạ đen và 300 gốc nho sữa.

Nho được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, không sử dụng thuốc hóa học và bổ sung dinh dưỡng hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ.

Ngoài ra, những gốc nho ở đây còn được trồng trong nhà lưới hoặc nhà kính để đảm bảo kiểm soát được nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm, bảo vệ cây khỏi các điều kiện thời tiết bất lợi và sâu bệnh.

Vì thế, nho vào vụ thu hoạch đảm bảo sạch, ngọt và an toàn nên du khách có thể ăn ngay tại vườn sau khi vừa ngắt chùm từ trên cành xuống.

Những gốc nho được chăm sóc tỉ mỉ, đảm bảo mùa vụ năng suất

Nữ chủ vườn cũng trực tiếp dẫn khách du lịch tham quan vườn nho, hướng dẫn họ cách lựa và cắt chùm chín, đồng thời miêu tả sơ qua quá trình trồng, thu hoạch loại cây này.

“Vườn mở cửa miễn phí cho khách tham quan, trải nghiệm.

Nếu khách muốn mua và thưởng thức nho tại chỗ thì giá bán là 100.000 đồng/kg với nho sữa. Còn nho Hạ đen đắt hơn, khoảng từ 120.000 đồng/kg, tùy thời điểm”, chị kể.

Sau thời điểm đón khách tới trải nghiệm, chủ vườn sẽ thu hoạch hết nho để bán buôn cho các đơn vị sản xuất rượu và các sản phẩm từ nho khác.

Ảnh: Lăng Văn Toán