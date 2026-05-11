Năm 2025, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon từng gọi hành vi dùng điện thoại trong các cuộc họp là "thiếu tôn trọng", trong khi những công ty khác như ID.me còn tiến xa hơn một bước.

Theo Financial Times, ID.me đã triển khai túi đựng điện thoại cho khoảng 290 nhân viên hỗ trợ từ hơn ba năm trước để bảo vệ tốt hơn dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

Những chiếc túi nhỏ, được niêm phong sẽ khóa chặt thiết bị bên trong và chỉ có thể mở bằng trạm mở khóa từ tính.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ xem smartphone là thủ phạm gây xao nhãng trong giờ làm việc. Ảnh: Alamy

Kamilah Muiruri, nhân viên của ID.me cho biết, khác với tủ đồ truyền thống, đồng nghiệp của anh vẫn giữ chiếc túi này bên mình trong suốt ca làm việc để có thể nghe thấy các cuộc gọi khẩn cấp, thông báo hoặc cảnh báo nguy hiểm. Điện thoại cũng có thể được sử dụng trong các giờ nghỉ.

Đối với Muiruri, lệnh cấm đã giúp cô xây dựng mối quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp, đồng thời cải thiện khả năng tập trung.

Tuy nhiên, Adrian Chadi, Phó giáo sư tại Đại học Southampton nhận định các bằng chứng cho thấy lệnh cấm điện thoại giúp cải thiện năng suất vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Nghiên cứu của ông chỉ ra quy định này có thể hỗ trợ các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại nhờ việc giảm xao nhãng, nhưng tác động lại kém rõ nét hơn đối với những công việc phức tạp đòi hỏi sự sáng tạo hoặc giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, cũng có khả năng nhân viên sẽ nhìn nhận lệnh cấm một cách rất tiêu cực nếu việc dùng điện thoại di động mang lại những lợi thế rõ ràng trong công việc, đặc biệt là khi mọi người đã quen với sự hiện diện liên tục của thiết bị này.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nhà hát Royal Court Theatre tại London (Anh) cũng đã giới thiệu túi đựng điện thoại cho chương trình Writers’ Card nhằm giảm xao nhãng và thúc đẩy sự tập trung sáng tạo.

Theo đó, các nhà viết kịch bắt buộc phải khóa điện thoại tại quầy vé trong lúc làm việc, tham gia các buổi tọa đàm và sự kiện kết nối.

"Viết lách là một công việc vô cùng khó khăn... đặc biệt là khi bạn bước vào những giai đoạn cam go", Will Young, Giám đốc nhà hát chia sẻ. "Khi bị bế tắc, người ta rất dễ tìm đến một thứ gì đó để giải trí và xao nhãng".

Ông Young cho biết thêm chính sách này đã được đón nhận nhiệt tình bởi "rất nhiều nhà văn, những người vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng có phần xấu hổ" khi phải nhờ đến biện pháp này.

Trở lại Mỹ, CEO Dimon từng thu hút sự chú ý lớn vào tháng 11 khi thực thi quy tắc "không smartphone" nghiêm ngặt tại các cuộc họp của JPMorgan Chase.

Trong thông điệp gửi cổ đông, ông viết: "Mọi người liên tục nhận thông báo, tin nhắn cá nhân hoặc đọc email trong các cuộc họp. Điều này phải chấm dứt. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và rất lãng phí thời gian".

"Nếu bạn đặt một chiếc iPad trước mặt tôi và có vẻ như bạn đang đọc email hoặc nhận thông báo, tôi sẽ yêu cầu bạn gập ngay nó lại. Như thế là thiếu tôn trọng", ông Dimon nhấn mạnh với CNN.

Graham Dugoni, nhà sáng lập kiêm CEO Yondr, cho biết tệp khách hàng của họ hiện trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tòa án, trung tâm chăm sóc trẻ em, cơ quan chính phủ, hoạt động khai khoáng, các tổ chức chính trị và các doanh nghiệp muốn bảo vệ tài sản trí tuệ.

(Theo The Independent)