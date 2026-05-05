Không thể phủ nhận, MacBook Neo là chiếc máy tính Mac bị "cắt gọt" nhiều nhất mà Apple từng sản xuất. Điều này không có nghĩa đây là một sản phẩm tệ.

Ngược lại, nó có thể là thiết bị quan trọng nhất “táo khuyết” tung ra trong khoảng một thập kỷ qua. Sự thỏa hiệp chính là mục đích cốt lõi.

John Ternus, người sẽ trở thành CEO của Apple vào tháng 9, hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Ở vai trò này, ông đã phê duyệt một chiếc máy tính xách tay chỉ có hai cổng USB (một trong số đó là chuẩn USB 2.0 cũ), không có cổng kết nối tốc độ cao Thunderbolt, màn hình thiếu công nghệ True Tone hay dải màu rộng P3 và chỉ có 8GB RAM không thể nâng cấp.

Máy chỉ có hai tùy chọn cấu hình và phiên bản tiêu chuẩn thậm chí không tích hợp cảm biến vân tay Touch ID.

John Ternus hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng Apple. Ảnh: Engadget

So với tiêu chuẩn của mọi dòng Mac khác, đây là những thông số kỹ thuật khiêm tốn. Tuy nhiên, đối với tệp khách hàng mục tiêu của dòng Neo, những thiếu sót này hầu như không mang ý nghĩa gì. Điều đó lý giải vì sao sản phẩm lại đạt thành công vang dội.

CEO đương nhiệm Tim Cook gọi đây là tuần ra mắt Mac thành công nhất lịch sử đối với nhóm khách hàng mua máy lần đầu. Nhu cầu đã vượt xa nguồn cung trong suốt 45 ngày qua.

Lý do thành công nằm ở việc ban lãnh đạo đã chấp nhận đưa ra những đánh đổi có chủ đích và kiên định bảo vệ quyết định đó.

Chìa khóa của việc đánh đổi không nằm ở quyết định cắt giảm thứ gì. Bất kỳ ai cũng có thể lược bỏ tính năng để đạt được một mức giá mục tiêu.

Kết quả thường là một sản phẩm tẻ nhạt mà không ai yêu thích, với vật liệu rẻ tiền, màn hình kém chất lượng và bàn phím mang lại cảm giác tồi tệ.

Nhưng những gì Ternus tạo ra không phải như vậy. Neo sở hữu khung nhôm nguyên khối như mọi chiếc Mac khác. Máy được trang bị màn hình Liquid Retina, thời lượng pin cả ngày và bàn phím tương tự dòng Magic Keyboard của iPad Air.

Ngoài ra, máy có bốn tùy chọn màu sắc sang trọng, không hề mang dáng dấp của một chiếc máy tính xách tay giá rẻ. Đây là một sản phẩm được nhiều người dùng yêu thích.

MacBook Neo được đánh giá là một chiếc laptop "cắt gọt" tài tình. Ảnh: Cnet

Phần lớn thành công đến từ việc những tính năng bị cắt giảm để đạt mức giá 599 USD hoàn toàn “vô thưởng vô phạt” với người sử dụng. Để làm được điều đó, cần có người vạch ra giới hạn và kiên định giữ vững nó.

Apple có thể loại bỏ cổng Thunderbolt vì người mua Neo không bận tâm đến công nghệ này. Họ cũng không thấy thiếu vắng True Tone nếu chưa từng trải nghiệm trước đó.

Song tuyệt đối không được cắt giảm chất lượng khung máy, độ phân giải màn hình hay bàn phím. Đó là những thứ người dùng tiếp xúc và nhìn thấy mỗi ngày.

Chúng định hình cảm nhận của họ về giá trị xứng đáng của số tiền đã bỏ ra. Ternus thấu hiểu ranh giới này đủ sâu sắc để bảo vệ nó xuyên suốt quá trình thiết kế và chế tạo, vốn luôn vấp phải những luồng ý kiến trái chiều.

Một điểm đáng ghi nhận khác là Ternus nhận ra bộ vi xử lý do Apple tự phát triển đã đạt sức mạnh ưu việt đến mức ngay cả một con chip không đủ tiêu chuẩn cho iPhone vẫn dư sức vận hành một chiếc máy tính xách tay giá rẻ.

Neo sử dụng chip A18 Pro, vốn là những con chip được sản xuất cho iPhone 16 Pro nhưng bị hạ cấp. Việc nhận diện cơ hội và có niềm tin tung ra một chiếc Mac chạy chip dòng A trước khi thị trường kịp đánh giá tính khả thi đòi hỏi sự quyết đoán lớn.

Ternus đã đưa ra quyết định đó và thị trường chứng minh ông đã đúng.

Thành công của Neo minh chứng cho một thực tế dễ bị bỏ qua: mọi sản phẩm đều là một chuỗi các sự đánh đổi. Bí quyết là đánh đổi đúng chỗ.

Hầu hết các sản phẩm thất bại không phải vì chúng bị cắt giảm, mà vì sự cắt giảm đó thiếu một nguyên tắc nhất quán.

Các nhà sản xuất lược bỏ sai thứ, giữ lại sai chỗ và tạo ra một thiết bị không làm hài lòng ai. Neo không chiến thắng trên bảng thông số kỹ thuật, nhưng nó thành công trong thế giới thực vì nguyên tắc đằng sau những hạn chế rất rõ ràng: Phục vụ những người sẽ không bao giờ bận tâm đọc bảng thông số kỹ thuật.

Văn hóa kỹ thuật của Apple nổi tiếng với việc tạo ra những phiên bản hoàn hảo. Việc bảo vệ một phiên bản bị giới hạn có chủ ý đòi hỏi một sự tự tin hoàn toàn khác.

Vấn đề không phải là sản phẩm có tốt nhất hay không, mà là nó có phù hợp với đối tượng mục tiêu hay không. Neo chắc chắn đã làm được điều đó.

MacBook Neo là một bài học đắt giá, cho thấy tầm quan trọng của việc định vị sản phẩm rõ ràng và thực hiện các bước đánh đổi chuẩn xác.

Xét về yêu cầu đối với năng lực lãnh đạo, Neo là sản phẩm thú vị nhất mà Apple tung ra trong một thập kỷ qua. Nó đòi hỏi một người dám tạo ra chiếc Mac mà văn hóa nội bộ của Apple sẽ phản kháng theo bản năng, nhằm hướng tới những khách hàng chưa từng sử dụng sản phẩm của hãng.

Trải qua 45 ngày, đây là một trong những đợt ra mắt Mac thành công nhất lịch sử. Thành quả này có được chủ yếu nhờ Ternus thấu hiểu những lựa chọn khó khăn cần thiết cho MacBook Neo.

Việc ông không ngần ngại đưa ra những quyết định đó là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho tương lai của Apple.

(Theo Cnet)