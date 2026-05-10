Hãng sản xuất chip Qualcomm vừa ra mắt hai bộ vi xử lý mới dành cho điện thoại giá rẻ, bổ sung hỗ trợ chuẩn mạng Wi-Fi 7 tốc độ cao cùng tần số quét màn hình lớn hơn.

Thông báo này đặc biệt đáng chú ý khi chi phí thiết bị điện tử tiếp tục tăng giữa bối cảnh thiếu hụt RAM toàn cầu, khiến người mua ngày càng quan tâm đến giá trị thiết bị mang lại trong tầm giá.

Chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 và 6 Gen 5 - được thiết kế cho điện thoại giá rẻ - hỗ trợ một số tính năng thường xuất hiện trên thiết bị đắt tiền hơn. Ảnh: Qualcomm

Snapdragon 6 Gen 5 là phiên bản cao cấp hơn trong hai dòng chip và sẽ là bộ vi xử lý đầu tiên trong series này được tích hợp hỗ trợ Wi-Fi 7.

Chuẩn Internet không dây mới hơn này thường mang lại tốc độ nhanh hơn và cải thiện khả năng đa nhiệm cho các mạng sử dụng bộ định tuyến Wi-Fi 7 đời mới.

Bộ vi xử lý mới cũng hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0, giúp cải thiện tốc độ kết nối với các thiết bị khác và giảm độ trễ âm thanh.

Trong khi đó, dòng chip Snapdragon 4 Gen 5 được bổ sung hàng loạt tính năng có thể nâng cấp trải nghiệm chơi game trên các mẫu điện thoại bình dân, chẳng hạn hỗ trợ tần số quét 144 Hz và tốc độ 90 khung hình/giây.

Đây đều là những tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại chuyên game và nếu một thiết bị có giá khoảng 300 USD sở hữu các thông số này, đó sẽ là một cú hích lớn cho phân khúc.

Để có cái nhìn rõ hơn, mẫu điện thoại Moto G Stylus phiên bản 2026 giá 499 USD hiện sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3 thế hệ trước, trong khi dòng HMD Fusion ra mắt năm 2024 chạy chip Snapdragon 4 Gen 2 và được bán với giá 249 EUR (khoảng 300 USD).

Hiện chưa thể khẳng định thời điểm các thiết bị trang bị chip Gen 5 ra mắt thị trường, do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất linh kiện phân khúc giá rẻ.

MediaTek đang cạnh tranh trực tiếp với Qualcomm bằng dòng chip Dimensity: Đơn cử, mẫu Dimensity 6300 hiện được tích hợp trên dòng Moto G Power 2026. Google và Samsung cũng sở hữu các bộ vi xử lý tự phát triển trên các thiết bị dưới 500 USD, với mẫu Pixel 10A giá 499 USD chạy chip Tensor G4 của Google và Galaxy A37 giá 450 USD sử dụng chip Exynos 1680 của Samsung.

(Theo Cnet)