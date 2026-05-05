Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, ngày 30/8/1945, UBND thành phố chính thức thành lập, bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch sau đó.

Bác sĩ Trần Duy Hưng (1912-1988) tích cực tham gia các phong trào và cuộc vận động xã hội. Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông làm Thị trưởng thành phố Hà Nội. Lúc này, ông mới 33 tuổi.

Bất ngờ trước trọng trách lớn lao đó, bác sĩ Trần Duy Hưng bày tỏ: “Thưa Cụ, chức Chủ tịch xin Cụ chọn người khác xứng đáng hơn, tôi không quen làm”. Nghe vậy, Bác Hồ động viên: “Tôi có quen việc làm Chủ tịch nước đâu, chúng ta cứ làm rồi sẽ quen”.