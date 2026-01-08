Ming – nhà sáng tạo nội dung người Thái Lan sở hữu kênh YouTube cá nhân hơn 800.000 lượt theo dõi gần đây có chuyến du lịch tới Hà Nội cùng bạn bè.

Trong video mới nhất được đăng tải, anh giới thiệu 25 món ăn nổi bật mà bản thân cho rằng “nhất định phải thử” khi khám phá ẩm thực nơi đây.

Ngoài các món quen thuộc như bánh mì, phở bò, bánh cuốn, bún chả, nem rán…, danh sách Ming gợi ý còn có một số món ăn đường phố lạ miệng mà không phải du khách nước ngoài nào cũng biết như bánh giò, chè đỗ đen…

Trong đó, trứng rán ngải cứu cũng là món để lại cho nhóm khách Thái Lan ấn tượng mạnh.

Ming (trái) cùng bạn bè trải nghiệm món trứng rán lá ngải ở gánh hàng rong trước cổng chợ Đồng Xuân

Ở Hà Nội, trứng rán lá ngải được xem là món ăn nhẹ phổ biến vào buổi sáng sớm hoặc thức quà dân dã lúc xế chiều.

Món này được bán trên những gánh hàng rong hay quán nhỏ ven đường, quanh khu vực phố cổ hay trong các khu dân cư, chợ truyền thống.

Dù phải sử dụng đến dầu, mỡ nhưng món trứng rán ngải cứu được thực khách nhận xét là không có cảm giác ngấy, thưởng thức vào mùa nào cũng hợp.

Trứng vừa rán nóng hổi, tỏa mùi thơm nức của lá ngải và trứng gà, ăn ngay hoặc chấm với tương ớt, xốt chua ngọt đều hấp dẫn.

Rau ngải cứu có vị hăng nồng, ngai ngái nhưng kết hợp với trứng và dầu/mỡ lại trở nên dễ ăn, hấp dẫn hơn

Không chỉ ngon, rẻ (khoảng 10.000 – 15.000 đồng/suất), món ăn này còn được tin rằng có thể mang lại một số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe vì chế biến từ lá ngải cứu.

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (phần II) của GS. TS Đỗ Tất Lợi, trong Đông y, ngải cứu là vị thuốc có tính hơi ấm, vị cay, dùng làm thuốc điều hòa khí huyết, giải cảm, điều kinh, an thai hay chữa đau bụng do lạnh, kinh nguyệt không đều, chảy máu cam, nôn ra máu…

Du khách nước ngoài thích thú thưởng thức món trứng rán lá ngải ở Hà Nội

Ming nhận xét, món trứng rán lá ngải có mùi thơm và màu sắc bắt mắt. Màu xanh của lá ngải kết hợp với màu vàng của trứng, ngả chút màu cánh gián của đồ chiên, thêm hương thơm đặc trưng tỏa ra làm kích thích nhiều giác quan.

Tuy không biết món ăn này được chế biến từ loại lá gì nhưng Ming nếm thử và thấy rất ngon.

“Hương vị của món ăn và phần xốt chấm này khiến mình có cảm giác như thưởng thức hải sản”, anh miêu tả.

Một người bạn trong nhóm cũng khen “trứng rán lá ngải ăn ngay không cần chấm hay chấm với xốt chua ngọt đều ngon” sau khi trải nghiệm hai cách ăn phổ biến.

“Món trứng tráng được nêm nếm rất vừa miệng, thực sự rất ngon”, nam du khách nước ngoài cho hay.

Ảnh: @mhingkualok