Aleana và anh trai (đến từ New Zealand) gần đây có chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Hà Nội. Ngoài thăm thú một số địa điểm du lịch, họ còn dành thời gian trải nghiệm các món ăn đường phố thơm ngon như bún chả, bánh cuốn, bún riêu, phở cuốn, gà tần, phở sốt vang…

Trong đó, hai vị khách Tây đặc biệt ấn tượng với một món ăn, cho rằng nó rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày se lạnh hoặc khi trời mưa. Đó là món xôi má đào.

Aleana và anh trai tìm tới quán xôi má đào có tiếng ở Hà Nội

Để thưởng thức món ăn này, Aleana và anh trai tìm tới quán xôi nằm sâu trong con ngõ vừa dài vừa hẹp trên phố Bạch Đằng.

Quán mới mở hơn 4 năm nhưng nhanh chóng trở thành địa chỉ ăn uống yêu thích của đông đảo thực khách nhờ món xôi má đào nức tiếng.

Ngay khi tới đây, 2 du khách nước ngoài rất ngạc nhiên vì phía sau con ngõ dài khoảng 15m, lối đi rất hẹp, chỉ đủ 1 người qua lại, là một quán ăn có không gian thoáng đãng.

Ở khu vực ngoài trời, quán bày sẵn khoảng chục bộ bàn ghế nhựa, tạo nên không gian mang đậm nét đời thường và không khí đường phố đặc trưng.

Quán xôi nằm trong con ngõ vừa dài vừa hẹp nhưng thu hút lượng lớn khách tới ăn

Tại quán, sau khi xem thực đơn, 2 anh em Aleana quyết định gọi 2 suất xôi má đào đầy đủ. Mỗi suất có giá 55.000 đồng. Khi đồ ăn được bưng lên, Aleana liên tục xuýt xoa vì món xôi rất hấp dẫn.

Ngoài xôi, chả, lạp sườn thái lát mỏng, suất ăn còn phục vụ kèm pate, trứng lòng đào, rau mùi, hành phi thơm, thêm ít dưa chuột muối chua và 1 bát nước thịt đặc sánh.

Đặc biệt thịt má đào - thành phần quan trọng nhất làm nên sự nổi tiếng của món xôi hút khách ở đây- là nguyên liệu không thể thiếu.

“Đồ ăn được phục vụ gần như ngay lập tức. Thậm chí, ông chủ còn nhiệt tình mang ra khay trứng lòng đào khổng lồ để chúng tôi chiêm ngưỡng”, Aleana chia sẻ.

Cận cảnh suất xôi má đào thập cẩm giá 55.000 đồng

Nữ du khách hài hước nhận xét, món ăn đầy đặn đến mức “cảm giác như nguyên liệu chính là các loại thịt chứ không phải xôi”.

Không giấu nổi sự háo hức, cô nhanh chóng thưởng thức miếng đầu tiên rồi thốt lên kinh ngạc vì phần thịt má đào được chế biến mềm mọng đến khó tin.

“Món xôi này đúng là thiên đường cho những ai yêu thích thịt. Quán còn phục vụ thêm một bát nước thịt đậm đà, thơm ngon, cay nhẹ”, cô chia sẻ.

Aleana xuýt xoa trước hương vị món xôi

Trong quá trình thưởng thức, vị khách Tây cũng dành lời khen cho các nguyên liệu còn lại. Cô khen xôi dẻo, pate béo ngậy, chả mềm và đậm đà, thậm chí còn ví von “khẩu vị như bùng nổ bởi món xôi có nhiều mùi vị khác nhau”.

Với anh trai của Aleana, trứng lòng đào là nguyên liệu nổi bật và gây ấn tượng nhất. Anh bày tỏ sự tò mò, không hiểu vì sao người Việt lại có thể nghĩ ra và chế biến được món trứng độc đáo như vậy.

“Tôi từng thấy nhiều món trứng chiên với lớp vỏ trắng phủ bên ngoài, nhưng thật sự rất thích màu vàng cam óng ả của món trứng này”, anh chia sẻ.

Kết thúc bữa ăn, Aleana nhận xét món xôi má đào không chỉ ngon mà còn đầy đặn đến mức khiến cô “no căng bụng”.

Hai vị khách Tây dành nhiều lời khen cho món xôi lạ miệng, thơm ngon ở Hà Nội

Chia sẻ với PV, ông Hồ Văn Hòa (69 tuổi) - chủ quán xôi má đào mà anh em Aleana ghé thăm cho biết, món xôi ở đây được phục vụ kèm nhiều nguyên liệu khác nhau nhưng phần thịt má đào “đắt khách” nhất.

Tuy nhiên, mỗi ngày, ông Hòa cũng giới hạn số lượng suất xôi thịt má đào được bán ra vì phần thịt này ở mỗi con lợn không nhiều, chỉ có khoảng vài lạng.

“Phần thịt này có nhiều gân mềm và ăn cũng không ngấy như mỡ nên thực khách rất thích”, ông nói.

Má đào là phần thịt ở má trong của con lợn, gần sát lưỡi, có kết cấu đặc biệt với nạc xen lẫn gân mềm và lớp mỡ mỏng

Theo chia sẻ của chủ quán, phần thịt má đào được tẩm ướp kỹ, chế biến tỉ mỉ với hơn 17 loại nguyên liệu, gia vị. Song quán không sử dụng nước mắm khi ướp thịt để tránh mùi nồng của mắm làm át đi vị ngọt nhẹ tự nhiên của thịt hay mùi thơm từ các nguyên liệu khác.

Khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận được vị ngọt của mật ong, mùi thơm của ngũ vị hương hay dầu hào, húng lìu, cà chua…

Ngoài thịt má đào, trứng lòng đào của quán cũng gây ấn tượng mạnh vì “trăm quả như một”. Ông Hòa còn sử dụng thêm nghệ tươi tạo màu sắc bắt mắt cho món ăn.

Món trứng chiên được chế biến khéo léo, có màu vàng của nghệ tươi và phần lòng đào óng ả

“Món trứng rán nghe giản đơn nhưng làm được cũng phải khéo léo lắm. Trứng phải chọn loại chất lượng để khi đập ra không bị vỡ lòng đỏ.

Tôi thường đập lòng trắng vào trước rồi cho lòng đỏ vào sau. Bước này phải thực hiện nhẹ tay, tránh để vỡ, làm món ăn mất thẩm mỹ”, chủ quán tiết lộ.

Tại quán, mỗi suất xôi có giá dao động từ 20.000 (suất ít xôi với 2 loại topping) đến 55.000 đồng (suất xôi má đào đầy đủ), tùy khẩu phần. Thực khách có thể gọi món theo nhu cầu, sở thích với số lượng nguyên liệu ăn kèm tùy ý.

Ảnh: Locavore Eats