Karissa Dumbacher - YouTuber người Mỹ sở hữu kênh cá nhân hơn 4,3 triệu lượt theo dõi - gần đây có chuyến du lịch, trải nghiệm nhiều món ăn đường phố hấp dẫn tại Hà Nội.

Trong số các món đã thưởng thức như phở bò, bánh cuốn, bánh mì, bún chả…, Karissa thấy ấn tượng với 1 món ăn nhẹ, được xem là thức quà chiều quen thuộc của người Thủ đô. Đó là bánh đúc nóng.

Để thưởng thức món này, Karissa tới một quán bánh đúc nóng có tiếng nằm sâu trong con ngõ nhỏ đầu phố Lê Ngọc Hân.

Đây là một trong những quán bánh đúc nóng lâu đời ở Hà Nội, được xem như địa chỉ ăn uống hấp dẫn, thu hút đông đảo người bản địa và du khách thập phương.

Nữ du khách cho hay, dù đến vào buổi tối và con ngõ có phần rùng rợn nhưng cô không giấu nổi sự hào hứng vì sắp được thưởng thức một món ăn đường phố thơm ngon.

Karissa di chuyển qua con ngõ vừa tối vừa hẹp để thưởng thức món bánh đúc nóng có tiếng tại 1 quán gia truyền ở Hà Nội

Lò dò đi qua con ngõ vừa hẹp, vừa sâu và không có đèn điện, Karissa bất ngờ khi không gian quán bánh đúc ẩn mình nơi đây lại khá thoáng đãng.

Thực khách có thể ngồi ngoài trời hoặc trong nhà với 5-7 bộ bàn ghế nhựa đã được bày sẵn. Xung quanh là quầy hàng nhỏ đựng nguyên liệu, thực phẩm và nồi bánh đúc, nước dùng bốc khói nghi ngút.

Tại quán, Karissa gọi 1 suất bánh đúc nóng. Khi món ăn được bưng lên, vị khách Tây tỏ ra ngạc nhiên, không ngừng cảm thán.

“Thành thật mà nói tôi chưa từng thử món ăn nào có kết cấu như thế này. Nó tương tự như bánh mochi, mềm và tan chảy nhưng vẫn có độ dai”, cô nhận xét.

Suất bánh đúc nóng giá 20.000 đồng, đầy đặn nhân thịt, mộc nhĩ và đậu phụ

Theo cảm nhận của YouTuber người Mỹ, món bánh đúc nóng có lớp bột mềm mịn, dẻo quánh. Ngoài ra, món ăn còn có các nguyên liệu ăn kèm là đậu phụ, thịt lợn và mộc nhĩ băm nhỏ, rau thơm, chan cùng nước dùng nóng hổi, đậm đà.

“Tôi rất thích món bánh đúc nóng. Các loại nguyên liệu ăn kèm thực sự làm tăng hương vị cho món ăn”, Karissa chia sẻ thêm.

Vị khách Tây còn đánh giá bánh đúc nóng là 1 trong những món ăn đường phố hấp dẫn mà bản thân có dịp trải nghiệm ở Hà Nội, chấm 9/10 điểm.

Karissa khen hương vị món ăn trở nên hấp dẫn hơn khi thêm bột ớt vào

Điều khiến Karissa càng thêm ngạc nhiên là món ngon này có giá chưa tới 1 USD (khoảng 25.000 đồng).

Thậm chí, dù thường được xem là món quà chiều để "ăn cho vui"’, nhẹ bụng, nhưng cô lại cảm nhận bánh đúc nóng vẫn đủ no, xua tan cơn đói.

Nữ du khách nước ngoài còn nhận xét, bánh đúc nóng dễ ăn, ấm nóng, rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày se lạnh hoặc mưa rơi.

“Đừng ngại đến những con ngõ nhỏ và tối tăm như vậy vì bạn có thể thưởng thức món bánh đúc nóng thơm ngon tại đây. Bạn sẽ không hối hận đâu”, nữ YouTuber bày tỏ.

Nữ YouTuber người Mỹ liên tục biểu cảm kinh ngạc khi thưởng thức món bánh đúc nóng quen thuộc của người dân Thủ đô

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Phạm Thị Nội – chủ quán bánh đúc nóng mà Karissa ghé thăm cho biết, quán đã duy trì hoạt động hơn 30 năm. Bánh đúc nóng ở đây được chế biến theo công thức gia truyền, với thành phần chính là bột gạo.

Theo bà Nội, gạo nhất thiết phải là loại gạo mới, tuyệt đối không dùng gạo cũ vì dễ có mùi hôi, khi nấu sẽ mất đi hương vị thơm đặc trưng.

Ngoài ra, nếu dùng gạo ngon thì cốt bánh mới mềm, dẻo quánh và có độ lỏng vừa phải, không bị đứt hay nứt vỡ ra khi chan nước dùng.

Không chỉ cốt bánh, phần nhân làm từ thịt và mộc nhĩ cũng được chủ quán băm nhuyễn rồi rang chín.

Khi khách gọi món, bà mới lần lượt cho bánh đã nấu chín vào bát, thêm nhân thịt mộc nhĩ, vài miếng đậu hũ chiên giòn rồi chan nước dùng nóng hổi lên trên và rắc kèm hành phi, rau mùi thái nhỏ.

Nước dùng của quán được nấu từ xương và nước mắm chua ngọt, dậy vị ngọt thanh tự nhiên, hài hòa.

Món bánh đúc nóng của quán bà Nội được chế biến theo công thức gia truyền, có độ dẻo quánh, mềm, hòa quyện hương vị của các nguyên liệu ăn kèm

Bà Nội cho hay, cách nấu món bánh đúc nóng không quá khó nhưng đòi hỏi cầu kỳ, tỉ mỉ. Trong đó, công đoạn quấy bánh được cho là khó nhất, tốn nhiều công sức.

Song, tùy từng quán mà món ăn này có thể được nêm nếm, gia giảm nguyên liệu theo bí quyết riêng để tạo sự khác biệt.

“Món bánh đúc nóng hiện nay đã được biến tấu một chút, có thêm nhiều thịt, gia vị và đậu phụ nhưng vẫn giữ được vị truyền thống suốt hàng chục năm qua”, chủ quán bày tỏ.

Quán bánh đúc nóng của bà Nội mở cửa từ 8h đến 22h. Mỗi bát bánh đúc nóng ở đây có giá 20.000 đồng.

Hiện quán không chỉ bán bánh đúc nóng mà còn phục vụ thêm các món quen thuộc khác như bún ốc chuối đậu, bánh đa trộn, miến, bún riêu…, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Ảnh: KarissaEats