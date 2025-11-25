Món ăn độc đáo

Ngày hội Sợi gạo Việt - Món ngon từ bún lần đầu tiên diễn ra tại công viên 23/9, TPHCM gần đây quy tụ nhiều món ngon từ sợi gạo và bún.

Trong số này, thực khách chú ý đến món bún cá lăng đọt mây rau nhíp do một nhà hàng đến từ tỉnh Đồng Nai giới thiệu.

Đại diện nhà hàng này cho biết, món ăn được sáng tạo năm 2019 với nguyên liệu là các đặc sản của tỉnh Bình Phước (cũ) gồm: đọt mây, lá nhíp và cá lăng.

Từ lâu, đọt mây được người đồng bào ở các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk (cũ) sử dụng trong nhiều món ăn hàng ngày.

Nhà hàng từ tỉnh Đồng Nai giới thiệu món bún cá lăng đọt mây rau nhíp tại ngày hội Sợi gạo Việt - Món ngon từ bún. Ảnh: Hà Nguyễn

Mặc dù có vị đắng nhưng đọt mây được nhận định có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe, giải rượu, trị trướng bụng đầy hơi. Loại thực phẩm này được nhà hàng thu mua từ người đồng bào Xtiêng khai thác trong rừng.

Sau khi thu mua, người đầu bếp bóc vỏ đọt mây, chỉ lấy phần nõn non. Đọt mây sau khi bóc vỏ có màu trắng ngà, được cắt thành từng khúc, ngâm qua nhiều nước cho hết nhựa đỏ.

Để loại bỏ vị chát của đọt mây, người chế biến cho thêm vào nước ngâm một chút muối ăn. Sau khi sơ chế, đọt mây được nấu theo bí quyết riêng để giảm vị đắng đặc trưng.

Đọt mây, lá nhíp là một trong những nguyên liệu đặc biệt của món ăn. Ảnh: Hà Nguyễn

Lá nhíp hay còn gọi là bép cũng là loại rau rừng đặc trưng của tỉnh Bình Phước (cũ). Rau nhíp có vị bùi, thơm, giàu dưỡng chất, thường được dùng trong các món canh và lẩu.

Để tăng hương vị, dinh dưỡng của món ăn, người nấu sử dụng cá lăng vốn nổi tiếng thơm ngon, giàu dưỡng chất. Cá được sơ chế sạch, loại bỏ mùi tanh, phi lê thành từng miếng vừa ăn.

Nồi nước dùng của món bún cá lăng đọt mây rau nhíp được hầm từ xương cá xương, đầu cá lăng, xương ống lợn.

Ngoài ra, đầu bếp còn dùng thêm một số loại rau củ như: cà rốt, khoai tây, củ dền, củ cải trắng… Sau khoảng 6 giờ đồng hồ, nồi nước dùng trong có vị ngọt thanh.

Thành phẩm, món ăn có vị béo, ngọt thanh của thịt cá lăng, đắng dịu nhưng bùi của đọt mây. Khi ăn kèm với rau nhíp, món ăn có thêm vị bùi, béo, hương thơm đặc trưng tạo nên hương vị độc đáo, lạ miệng.

Các nguyên liệu được bỏ vào tô hợp vệ sinh để thực khách trải nghiệm. Ảnh: Hà Nguyễn

Mê mẩn ngay lần đầu thưởng thức

Nhiều người dân TPHCM khi đến trải nghiệm ngày hội khẳng định chưa từng thưởng thức các món ăn chế biến từ đọt mây, rau nhíp.

Khi thấy món ăn này xuất hiện tại ngày hội, nhiều thực khách quyết định trải nghiệm. Bà Thủy (82 tuổi, phường Bến Thành, TPHCM) cho biết, đây là lần đầu tiên bà biết đến món bún cá lăng đọt mây rau nhíp.

“Tôi chưa từng ăn các món ăn được chế biến từ đọt mây. Khi thấy món ăn được chế biến từ loại nguyên liệu này, tôi rất tò mò nên quyết định cùng bạn ăn thử.

Ban đầu, tôi nghĩ đọt mây sẽ đắng, khó ăn. Tuy nhiên, khi thưởng thức, tôi hoàn toàn ngạc nhiên và cảm thấy thích món ăn này.

Bà Thủy cho biết món ăn lạ miệng và rất ngon. Ảnh: Hà Nguyễn

Đọt mây đắng dịu, nước dùng ngọt thanh, rất thơm. Cá lăng thịt giòn, ngọt. Tôi cũng thích vị lá nhíp. Đây cũng là lần đầu tôi ăn loại lá rừng này. Nói chung, đây là món ăn lạ miệng và rất ngon”, bà Thuỷ nói.

Trong khi đó, Hoàng Thanh (25 tuổi, quê Gia Lai cũ) cho biết mình ăn lá nhíp, đọt mây từ nhỏ. Đây là một trong những loại rau rừng nổi tiếng ở quê nhà.

Món ăn ngon, lạ miệng thu hút nhiều thực khách. Ảnh: Hà Nguyễn

Mỗi khi về quê, Thanh thường được mẹ chế biến các món ăn từ lá nhíp, đọt mây như: thịt xào lá nhíp, canh lá nhíp, lẩu lá nhíp, đọt mây nướng chấm muối ớt, đọt mây xào thịt…

Dù vậy, Thanh cũng chưa từng trải nghiệm món ăn có sự kết hợp của đọt mây, lá nhíp và cá lăng.

“Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này và thực sự bất ngờ. Món ăn có vị đắng dịu, ngọt thanh, có vị mát, không ngấy.

Sự kết hợp của lá nhíp, đọt mây cùng nước dùng có vị ngọt, thơm khiến món ăn có hương vị rất lạ miệng, độc đáo”, Thanh nói.

Một số món ăn ngon, đẹp mắt được giới thiệu tại ngày hội. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngày hội Sợi gạo Việt với chủ đề "món ngon từ bún" lần thứ 1 năm 2025 cũng tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún.

Toàn bộ 100 món xác lập kỷ lục gồm các nhóm món nổi bật trên cả nước: phở chua Lào Cai, phở vịt Cao Bằng, phở bò Nam Định, phở khô Gia Lai, phở atisô Đà Lạt, bánh đa cua Hải Phòng, bún bề bề Hạ Long, canh cá Quỳnh Côi...