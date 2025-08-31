Tại xã Quảng Hà, ngay từ sáng, nhiều người dân đã có mặt tại nhà văn hóa các thôn để nhận quà. Chia sẻ cảm xúc trong dịp này, ông Lỷ Văn Tình, một người dân tại xã xúc động nói: “Ngày lễ lớn của dân tộc, bà con vùng cao như chúng tôi được Nhà nước quan tâm, tặng quà, ai cũng thấy phấn khởi, ấm lòng”.

Người dân bản Thanh Lâm (xã Quảng Tân) phấn khởi đến nhận quà 2/9

Với đặc thù nằm sát biên giới, bản Mốc 13 (xã Quảng Đức) có 74 hộ với tổng số 360 nhân khẩu, trong đó 95% là người Dao sinh sống. Hôm nay bà con cũng đón nhận món quà với nhiều xúc động.

Anh Tằng Dếnh Thân, người có uy tín của bản, phấn khởi cho biết: “Nhận quà dịp 2/9, bà con trong thôn rất vui mừng. Đây không chỉ là món quà vật chất mà là sự động viên lớn để cùng nhau xây dựng quê hương".

Tại xã vùng cao Quảng Tân với khoảng 55% là người dân tộc thiểu số, hoạt động trao quà cũng diễn ra trong không khí ấm cúng.

Theo kế hoạch, 18.049 người dân trên địa bàn xã đều được đón nhận quà 2/9.

“Đây thực sự là một hoạt động rất ý nghĩa. Chúng tôi nỗ lực để món quà này người dân ở nơi xa nhất, khó khăn nhất đều nhận được và cảm nhận được sự quan tâm, từ đó thêm gắn bó, tin tưởng vào chính quyền và quê hương", ông Đào Biên Thùy, Bí thư xã Quảng Tân cho biết.

Nhường quà cho người khó hơn

Không chỉ vui mừng khi nhận được sự quan tâm từ chính quyền, nhiều người dân vùng cao còn khiến các cán bộ xúc động bởi những hành động đầy nghĩa tình.

Trong quá trình trao quà, không ít người đã chủ động từ chối nhận phần hỗ trợ để nhường lại cho những hộ còn khó khăn hơn.

Chị La Thị Thâu (xã Bình Liêu) chia sẻ một cách chân thành: “Nghe nói trong chiều nay và ngày mai sẽ lên nhà văn hóa thôn để nhận tiền 2/9. Gia đình đã thống nhất nhận tiền 2/9 và gửi ủng hộ bà con miền Trung ảnh hưởng trận bão vừa qua”.

Cũng với tinh thần sẻ chia ấy, anh Triệu Anh Tuấn (xã Ba Chẽ) nhẹ nhàng bày tỏ: “Tôi rất trân trọng sự quan tâm của chính quyền, nhưng trong thôn vẫn còn nhiều nhà khó khăn hơn tôi. Vui là được chia sẻ với nhau".

Những hành động tuy giản dị nhưng đầy nhân ái này đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, làm cho món quà nhỏ càng trở nên ấm áp và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Quảng Ninh quyết định cấp bổ sung dự toán 148.586 tỷ đồng cho UBND các xã, phường, đặc khu kinh phí tặng quà cho nhân dân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những phong bì giản dị không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng.