Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 100 ngôi nhà hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Sơn.

Một ngôi nhà hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Sơn. Ảnh: QV

Thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, BĐBP tỉnh Quảng Trị được Ban chỉ đạo tỉnh giao trực tiếp triển khai xây dựng 256 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 3 xã Dân Hoá, Trường Sơn, Kim Ngân.

Trong đó, xã Trường Sơn có 100 ngôi nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 12 tỉ đồng do quỹ Thiện Tâm hỗ trợ.

Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay BĐBP tỉnh và các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho đồng bào, hoàn thành trước ngày 31/8, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tặng quà cho người dân. Ảnh: QV

Quá trình triển khai, mặc dù địa bàn biên giới địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, có thôn, bản không có đường bộ, phải vận chuyển vật liệu bằng đường sông, nhiều vị trí xây dựng nhà ở trên đồi cao, làm bằng thủ công, không sử dụng được máy móc… nhưng với quyết tâm cao, BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện linh hoạt, sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, góp phần hoàn thành 256 nhà đúng tiến độ.

Những ngôi nhà mới đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”. Ảnh: N.H

Những ngôi nhà mới đã được hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, công năng phù hợp với phong tục tập quán của bà con.

Ngoài việc trực tiếp đảm nhiệm xây dựng 256 nhà theo chỉ tiêu của Ban chỉ đạo tỉnh giao, BĐBP tỉnh cũng tặng vật chất, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (bếp, nồi, chậu, bát…) cho tất cả 256 hộ, tổng trị giá 256 triệu đồng.

Bên trong ngôi nhà. Ảnh: N.H

Đến thời điểm hiện nay, các đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng, cải tạo 450 nhà ở; cử trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hơn 2.630 ngày công lao động; huy động 75 lượt ô tô, phương tiện vận chuyển vật liệu; vận động, kêu gọi nguồn xã hội hoá, kết hợp nguồn lực của đơn vị để hỗ trợ một phần kinh phí, vật chất xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình (từ 2-5 triệu đồng/hộ), trị giá trên 1,24 tỷ đồng.

BĐBP tỉnh mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, làm ăn phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.