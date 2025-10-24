Ca sĩ Hiền Nguyễn Soprano và nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền là hai khách mời của Khách sạn 5 sao phát sóng trưa 26/10 trên VTV3.

Hiền Nguyễn và Trịnh Minh Hiền biểu diễn cùng nghệ sĩ người Ý Paolo Scibilia trong "Khách sạn 5 sao".

Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980, tại Hà Nội, là nghệ sĩ violin, tác giả âm nhạc và giám đốc nghệ thuật của nhiều dự án kết hợp âm nhạc dân tộc - cổ điển - đương đại. Tốt nghiệp thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng biểu diễn với nhiều dàn nhạc lớn trong và ngoài nước. Chị ghi dấu ấn qua chương trình Phượng Linh, MV Đất nước trọn niềm vui và album Hà Nội Hà Nội.

Minh Hiền được biết đến như một nghệ sĩ không ngừng tìm tòi bản sắc Việt trong âm nhạc và mang tinh thần đó lan tỏa tới khán giả quốc tế. Năm 2008, chị đoạt giải Nhạc sĩ ấn tượng của chương trình Bài hát Việt. Liveshow Phượng Linh của Trịnh Minh Hiền từng giành giải Chương trình xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2023.

Cặp song Hiền.

Hiền Nguyễn - giọng soprano từng chinh phục khán giả từ những khán phòng châu Âu đến sân khấu Việt Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc cổ điển tại Nhạc viện Milan (Ý), Hiền Nguyễn là một trong số ít nghệ sĩ soprano trẻ của Việt Nam được đào tạo bài bản tại cái nôi của opera thế giới. Cô từng gây ấn tượng mạnh với những tác phẩm kinh điển như: O Sole Mio, Caruso, Time to Say Goodbye...

Trở về Việt Nam, Hiền Nguyễn không chỉ trình diễn tại các sân khấu lớn mà còn góp phần đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng thông qua các dự án giao thoa nghệ thuật – nơi opera gặp gỡ nhạc tình Việt, nơi âm nhạc hàn lâm bước vào không gian sống thường nhật.

Ca sĩ Hiền Nguyễn và chồng.

Cũng trong chương trình, chàng trai người Ý Nico Ceccomoro là phu quân của Hiền Nguyễn lần đầu được giới thiệu tới công chúng. Anh cũng thực hiện món ăn đặc biệt cho vợ trên sóng truyền hình. Hiền Nguyễn từng học ở Ý và từng định kiến, không nghĩ sẽ thích được người Ý. Tuy nhiên khi về Việt Nam chị lại vô tình gặp chồng, ban đầu Hiền Nguyễn cũng không thích nhưng anh kiên trì theo đuổi. Nico Ceccomoro chia sẻ rất nhiều câu chuyện riêng tư khi gặp và yêu Hiền Nguyễn.

Nico Ceccomoro chuẩn bị đồ ăn cho vợ.

Trong Khách sạn 5 sao, Trịnh Minh Hiền và Soprano Hiền Nguyễn chia sẻ về concert nhạc cổ điển Summer Dream (Giấc mộng đêm hè) diễn ra ở một căn biệt thự cổ Hà Nội. Hai nghệ sĩ đồng thời cũng trình diễn cùng nghệ sĩ người Ý Paolo Scibilia - chỉ huy và cùng biểu diễn trong concert Giấc mộng đêm hè - tác phẩm nhạc phim Bố già (The Godfather).

Cùng với đó, cặp song Hiền cùng trình diễn phiên bản đặc biệt của ca khúc Mắt biếc. Hai nghệ sĩ thực hiện thử thách của chương trình khi Trịnh Minh Hiền chơi 4 đoạn violin nhạc trẻ và Hiền Nguyễn phải hát 4 bài đó theo phong cách opera.

Hai khách mời thích thú với quà tặng của chương trình.

Ảnh, clip: VTV