NSƯT Kim Oanh bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ trên trang cá nhân, thông báo chính thức rời Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sau 18 năm đồng hành.

Trong bài đăng, NSƯT Kim Oanh viết: "Một người trước khi từ bỏ đi nơi mà họ yêu thích, nhất định đã đứng trong gió lạnh rất lâu.

Tạm biệt Ban Văn nghệ. Biết ơn Ban Văn nghệ đã cho em được thỏa sức sáng tạo và toả sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi của em tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn".

NSƯT Kim Oanh. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Kim Oanh cho biết 18 năm công tác tại Ban Văn nghệ đã thử nghiệm, khám phá rất nhiều và phát hiện ra mỗi khi được sáng tạo và sống như một nghệ sĩ cô như không phải làm gì cả.

Cô ví sáng tác cũng như hơi thở rất giống một câu mà người ta hay nói ''Nếu bạn làm một công việc yêu thích thì sẽ hăng say không còn biết đó là ngày hay đêm".

''Chuyển sang VTV5 (Ban Truyền hình tiếng dân tộc - PV) với vai trò mới, tôi mong được phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, đem đến cho bà con những chương trình hấp dẫn, tôi cũng hy vọng mình sẽ tìm hiểu và học hỏi được nhiều từ văn hóa cũng như đời sống xã hội của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc'' - NSƯT Kim Oanh chia sẻ với VietNamNet.

NSƯT Kim Oanh sẽ sang VTV5 làm việc.

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ Đào Kim Oanh, tốt nghiệp khóa diễn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1995 và bắt đầu sự nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam (sau là Nhà hát Tuổi trẻ). Đến năm 2007, cô gia nhập Ban Văn nghệ VTV với vai trò biên tập viên, sau đó học thêm đạo diễn và trở thành đạo diễn, đồng thời đảm nhận vị trí giảng viên nội bộ.

Trong 18 năm tại VTV, NSƯT Kim Oanh tham gia sản xuất nhiều chương trình văn nghệ, sân khấu. Cô từng đảm nhận vai trò biên tập viên, đạo diễn cho nhiều gameshow và chương trình lớn, đồng thời tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt vai diễn "ác nữ" ấn tượng, khiến khán giả "vừa yêu vừa sợ".

Những bộ phim truyền hình nổi bật của cô bao gồm Những ngọn nến trong đêm, Sóng ở đáy sông, Ma làng và gần đây nhất là Đừng bắt em phải quên (2023). Năm 2023, cô tham gia phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Sự nghiệp của NSƯT Kim Oanh được ghi nhận qua danh hiệu NSƯT năm 2012 và Giải thưởng Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2013.

NSƯT Kim Oanh trong phim "Sóng ở đáy sông":

Ảnh: FBNV, clip: Tư liệu