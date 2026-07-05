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Sáng 5/7, tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, bão đã quật đổ nhiều cây xanh, thổi bay hàng loạt mái tôn xuống đường. Những tuyến đường này đang được lực lượng chức năng tích cực dọn dẹp để đảm bảo an toàn giao thông.

Mái tôn bị thổi bay ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hậu

Tại đại lộ Hòa Bình và khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhiều mái tôn nằm ngổn ngang do gió hất tung từ nơi khác tới.

Do mưa lớn, lũ đang về trên sông Ka Long, nước dâng cao kèm bùn đất đã tràn lên đường đi bộ ven sông.

Lực lượng chức năng và người dân đang tích cực dọn dẹp cây xanh gãy đổ. Ảnh: Nguyễn Hậu

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Hậu (phường Móng Cái 1) cho biết, trên địa bàn vẫn còn mưa lớn kèm gió, thỉnh thoảng có gió giật.

"Sáng nay nước sông Ka Long lên cao đã ngập quá lan can của đường đi bộ của công viên bên cạnh. Phố đi bộ của phường Móng Cái 2 cũng đã bị ngập", anh Hậu cho biết.

Cảnh ngổn ngang ở đại lộ Hòa Bình sau cơn bão. Ảnh: Nguyễn Hậu

Bão số 1 quần thảo gây thiệt hại ở Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hậu

Hình ảnh một số tuyến đường tại Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hậu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật nhanh về diễn biến bão số 1 Maysak.

Theo đó, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 Maysak bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Bắc Bộ. Khoảng 19h cùng ngày, bão áp sát ven biển Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ hơn 2 giờ trước khi đổ bộ vào Móng Cái lúc 22h.

Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão đã di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến 5h ngày 5/7, tâm bão ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Hình ảnh bão số 1 Maysak đổ bộ Móng Cái, gió rít liên hồi, mưa trắng trời Bão số 1 Maysak đổ bộ vào khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiến mưa lớn và gió giật gây thiệt hại trên địa bàn.

Bão số 1 Maysak 'quần thảo' Móng Cái gần 4 giờ, Đông Bắc Bộ còn mưa lớn dữ dội Bão số 1 Maysak đã đổ bộ vào Móng Cái (Quảng Ninh) lúc 22h ngày 4/7 rồi di chuyển sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió giật cấp 8-10 và mưa rất to tại Đông Bắc Bộ, cục bộ có nơi trên 300mm.