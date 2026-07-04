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Thời điểm cao điểm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 20h ngày 4/7, tâm bão số 1 Maysak đang nằm ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều giờ qua, cơn bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 9, di chuyển ổn định và bắt đầu tác động trực tiếp đến thời tiết đất liền.

Hướng di chuyển của bão số 1 cập nhật 20h ngày 4/7. Nguồn: VNDMS

Ông Trần Quang Năng, đại diện Cục Khí tượng Thủy văn cho biết: “Bắt đầu từ bây giờ cho đến đêm nay sẽ là thời điểm cao điểm nhất khi bão đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, đặc biệt tâm điểm ảnh hưởng lớn nhất là khu vực Móng Cái”.

Hiện tại, vùng ven biển và bờ biển Quảng Ninh được cảnh báo có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 9.

Về hình thái mưa, ông Năng cho biết ảnh mây vệ tinh cho thấy vệt mây bão đang tập trung chủ yếu ở phía Nam và trung tâm cơn bão. Do hoàn lưu bão, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang có mưa rất to. Dự báo trong thời gian tới, vùng mưa lớn này sẽ tiếp tục dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ sau một khoảng thời gian tạm thời ngớt mưa thì hiện tại, mưa đã bắt đầu quay trở lại. Tại Móng Cái, khi bão áp sát, lượng mưa tăng lên nhanh chóng theo từng giờ. Đặc biệt, đêm nay đến sáng mai, khu vực Đông Bắc (trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh) có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý người dân về cường suất mưa trong đêm nay. Lượng mưa tại khu vực Quảng Ninh có thể vượt ngưỡng 200-300mm chỉ trong thời gian ngắn.

“Với cường suất mưa rất lớn và kéo dài liên tục trong đêm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi là rất cao”, ông Năng nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp và dồn dập của cơn bão số 1, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp tuyệt đối không được chủ quan, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo tiếp theo để chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản.