Bão đổ bộ Móng Cái, gió giật cấp 12 trong đêm 4/7

Sáng 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật nhanh về diễn biến bão số 1 Maysak. Theo đó, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 Maysak bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Bắc Bộ. Lúc 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Khoảng 19h cùng ngày, bão áp sát ven biển Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ hơn 2 giờ trước khi đổ bộ vào Móng Cái lúc 22h. Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão đã di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5h ngày 5/7/2026. Nguồn: NCHMF

Trong đêm 4/7, nhiều trạm quan trắc tại Quảng Ninh và vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió rất mạnh: Móng Cái cấp 9, giật cấp 12; Bạch Long Vĩ cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,25m; Cửa Ông và Quảng Hà cấp 8, giật cấp 9. Riêng Móng Cái ghi nhận lượng mưa lên tới 247,6mm từ chiều 4/7 đến sáng 5/7.

Mưa lớn tiếp diễn, đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét

Đến 5h ngày 5/7, tâm bão đã ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h. Dự báo trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh, mặc dù tâm bão đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 tại khu vực Đông Bắc Quảng Ninh. Trong sáng và trưa 5/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Sau 10h sáng, gió trên đất liền dự báo giảm dần.

Đáng lưu ý, từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, hệ thống mây đối lưu phía Nam hoàn lưu bão số 1 tiếp tục gây mưa vừa, mưa to tại Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ trên 120mm. Riêng Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt tại các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Các chuyên gia đánh giá, đây là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Bão có cường độ không quá mạnh nhưng di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh, khiến gió mạnh kéo dài liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc. Do đó, người dân và các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm hẳn.