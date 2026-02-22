Văn phòng Tổng chưởng lý bang West Virginia đã đệ đơn kiện Apple hôm 19/2, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ này cho phép lưu trữ và phân phối CSAM (tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em) trên nền tảng lưu trữ đám mây iCloud.

Theo đơn kiện, Apple đã ưu tiên quyền riêng tư của người dùng hơn sự an toàn của trẻ em trong nhiều năm. Cơ quan này lập luận rằng với quyền kiểm soát chặt chẽ đối với phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng đám mây, Apple không thể tuyên bố là không hay biết về vấn đề này.

Apple bị cáo buộc ưu tiên quyền riêng tư hơn sự an toàn của trẻ em. Ảnh: Shutterstock

Trong nhiều năm qua, Apple đối mặt với những áp lực trái chiều: một mặt bị yêu cầu hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn việc lưu trữ và chia sẻ CSAM trên các dịch vụ của mình, mặt khác phải bảo đảm quyền riêng tư đối với hình ảnh và tài liệu cá nhân của người dùng.

Đơn kiện viện dẫn luật liên bang yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ phải báo cáo nội dung vi phạm được phát hiện cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột. Trong năm 2023, trong khi Google gửi 1,47 triệu báo cáo, Apple bị cáo buộc chỉ nộp vỏn vẹn 267 báo cáo.

"Những hình ảnh này là hồ sơ vĩnh viễn về chấn thương của một đứa trẻ, và nạn nhân lại bị tổn thương thêm mỗi lần tài liệu đó được chia sẻ hoặc xem", Tổng chưởng lý West Virginia, JB McCuskey, cho biết. "Hành vi này là hèn hạ và sự thiếu trách nhiệm của Apple là không thể bào chữa".

Phản hồi với truyền thông, người phát ngôn của Apple khẳng định: "Tại Apple, việc bảo vệ an toàn và quyền riêng tư của người dùng, đặc biệt là trẻ em, là trọng tâm trong những gì chúng tôi làm. Chúng tôi đang đổi mới mỗi ngày để chống lại các mối đe dọa không ngừng tiến hóa và duy trì nền tảng an toàn, đáng tin cậy nhất cho trẻ em".

Hãng cũng đề cập đến tính năng an toàn Communication Safety có chức năng cảnh báo và làm mờ hình ảnh khi phát hiện nội dung khỏa thân. Tính năng hoạt động trên các ứng dụng như Messages, FaceTime, AirDrop, công cụ Contact Posters và trình chọn ảnh.

Người phát ngôn nhấn mạnh các tính năng kiểm soát của phụ huynh được thiết kế lấy an toàn, bảo mật và quyền riêng tư làm cốt lõi.

Trong cuộc họp báo, ông McCuskey nhấn mạnh các tập đoàn lớn với nguồn lực khổng lồ như Apple phải có trách nhiệm xã hội trong việc giải quyết các vấn nạn quy mô lớn như bóc lột trẻ em.

Cáo trạng lập luận hệ thống lưu trữ iCloud "giảm bớt rào cản" cho người dùng trong việc truy cập và phân phối CSAM nhiều lần, do nền tảng này giúp việc xem và tìm kiếm hình ảnh, video trên nhiều thiết bị trở nên dễ dàng. Tàng trữ CSAM là hành vi vi phạm pháp luật tại Mỹ.

Hồ sơ kiện cũng đính kèm ảnh chụp màn hình một cuộc trò chuyện từ năm 2020, trong đó một giám đốc điều hành của Apple ám chỉ việc công ty quá tập trung vào quyền riêng tư đã biến họ thành "nền tảng lớn nhất để phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em".

Văn phòng Tổng chưởng lý West Virginia cho biết các công ty công nghệ khác đang sử dụng các công cụ như Microsoft PhotoDNA để phát hiện tài liệu khai thác trẻ em, một công cụ được Microsoft cung cấp miễn phí.

Năm 2021, Apple từng thông báo sẽ sử dụng mô hình riêng mang tên NeuralHash để phát hiện CSAM. Tuy nhiên, hãng đã hủy bỏ kế hoạch sau khi giới bảo vệ quyền riêng tư phản đối và chuyển hướng tập trung vào Communication Safety.

Cơ quan khởi kiện đánh giá NeuralHash kém xa PhotoDNA và cáo buộc Apple sơ suất vì "không triển khai các công nghệ báo cáo CSAM đầy đủ".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các Big Tech ngày càng bị giám sát chặt chẽ. Năm 2023, Tổng chưởng lý New Mexico đã kiện Meta vì cáo buộc tạo ra "môi trường màu mỡ" cho tội phạm ấu dâm.

Meta sau đó kịch liệt bác bỏ, khẳng định họ sử dụng công nghệ tiên tiến và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để loại bỏ tội phạm.

Bang West Virginia đang yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật định và mang tính trừng phạt, ban hành lệnh cấm, đồng thời buộc Apple phải áp dụng các biện pháp phát hiện CSAM hiệu quả.

(Theo CNN)

