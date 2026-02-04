Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm trên, hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm tại khu vực có CSGT đang làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, trong đó một nạn nhân là cán bộ CSGT.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Vũ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Chu Anh Tuấn – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác nhận thông tin về vụ việc.

Trung tá Chu Anh Tuấn cho biết: “Tôi đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý. Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được cung cấp sau”.

Lực lượng chức năng căng dây bảo vệ hiện trường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.