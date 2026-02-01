Theo thông tin ban đầu, lúc 1h53 cùng ngày, xe máy mang biển kiểm soát 75F1-964.xx khi lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, địa bàn phường Hương An thì bất ngờ tự gây tai nạn.

Phương tiện do một học sinh lớp 9 tên T. (SN 2011) điều khiển, chở theo hai người là H.T.K. (SN 2009) và Đ.S. (SN 2007, cùng trú tại TP Huế).

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Vụ tai nạn khiến em T. và S. tử vong tại chỗ, riêng H.T.K được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại hiện trường, một nạn nhân tử vong nằm dưới lòng đường, cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng; nạn nhân còn lại bị văng lên dải phân cách giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Hương An có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.