Liên quan vụ hai xe tải va chạm tại Thái Nguyên, ngày 4/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc một lần nữa cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật của một bộ phận lái xe trong quá trình điều khiển phương tiện.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h35 cùng ngày, tại Km143+350 Quốc lộ 1B (thuộc Tổ dân phố Đồng Xe, phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên), khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 cán bộ CSGT.

“Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ theo quy định”, đại diện Cục CSGT cho hay. Tuy nhiên, việc điều khiển xe ben có kích thước lớn nhưng không kiểm soát tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chú ý quan sát khi chuyển hướng… là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không thể chấp nhận.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Thái Nguyên. Ảnh: Văn Vũ

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải, qua đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm khi hành nghề, vì cộng đồng và xã hội.

Cũng theo vị đại diện, mỗi ngày lực lượng CSGT toàn quốc xử lý từ 700-1.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải vi phạm. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng chủ xe, lái xe bất chấp quy định pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, không tuân thủ quy tắc giao thông.

“Thậm chí, có trường hợp còn gây sức ép, cản trở, chống người thi hành công vụ”, đại diện Cục CSGT cho biết và nhấn mạnh, lái xe kinh doanh vận tải phải có tâm với nghề.