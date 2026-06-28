Theo các điều tra gần đây của trang tin tức trực tuyến độc lập 404 Media của Mỹ, nhiều công ty vận hành hệ thống đọc biển số xe tự động (LPR) đã thu thập và kinh doanh dữ liệu với quy mô lớn.

Đáng chú ý, việc theo dõi không còn giới hạn ở chiếc xe hay biển số, mà có thể mở rộng sang giám sát hầu hết thiết bị kết nối của người dùng từ điện thoại di động, thiết bị đeo tay cho đến hệ thống giải trí trong xe. Ngay cả khi không có biển số xe, nền tảng công nghệ giám sát như SignalTrace vẫn có thể nhận diện và theo dõi mục tiêu.

Hệ thống camera đọc biển số được cảnh sát lạm dụng thành một công cụ giám sát người dân. Ảnh: Wired

Không chỉ có SignalTrace, 404 Media còn chỉ ra một cái tên nổi bật khác là Flock - doanh nghiệp cung cấp hệ thống camera giám sát và đọc biển số cho hàng loạt bang và địa phương tại Mỹ. Trên trang chủ của công ty, Flock khẳng định “quyền riêng tư là trên hết” và quảng bá hình ảnh minh bạch, thân thiện. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Tháng trước, các nhà báo độc lập phát hiện Flock để lộ dữ liệu nhạy cảm, bao gồm cả thông tin cá nhân và lịch sử tìm kiếm do cảnh sát nhập vào hệ thống. Từ đó, một cơ sở dữ liệu công khai có tên HaveIBeenFlocked được tạo ra, cho phép người dân kiểm tra xem xe của mình có từng bị theo dõi hay không, thậm chí trong một số trường hợp còn biết lý do bị tra cứu.

Vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở cách lực lượng thực thi pháp luật sử dụng hệ thống này. Nhiều sĩ quan đã bị phát hiện dùng dữ liệu hệ thống đọc biển số xe tự động để theo dõi người quen, người thân hoặc thậm chí là bạn gái cũ.

Một sĩ quan ở Florida sử dụng hệ thống để theo dõi bạn gái cũ và gia đình cô nhiều tháng trong năm 2024. Một sĩ quan khác ở Missouri tạo tới 542 lượt tìm kiếm “thử nghiệm” trong vòng 10 tháng nhằm theo dõi vị trí xe của vợ mình và một chiếc xe khác.

Hệ thống camera đọc biển số được triển khai ngày càng rộng rãi với mục tiêu hỗ trợ an ninh, truy vết tội phạm. Ảnh: Kotai Electronics

Nhóm hoạt động xã hội “Deflock Joplin” đã sử dụng dữ liệu từ HaveIBeenFlocked để phanh phui các vụ việc này. Sau khi bị tố cáo, Sở Cảnh sát Joplin thừa nhận có dấu hiệu vi phạm chính sách nội bộ. Viên cảnh sát liên quan bị tạm đình chỉ công việc để phục vụ điều tra nội bộ và sau đó không còn làm việc cho thành phố.

Trong một cuộc trao đổi với 404 Media, Flock cho biết họ ghi nhận khoảng 15 vụ cảnh sát lạm dụng cơ sở dữ liệu của mình. Công ty nhấn mạnh rằng với hơn 140.000 người dùng hoạt động hàng tháng, các trường hợp sai phạm là “tương đối hiếm” mặc dù rõ ràng là sai trái.

Công ty này nhấn mạnh cũng khẳng định có trang bị các công cụ hỗ trợ kiểm toán nhằm phát hiện sớm việc sử dụng sai mục đích, và khuyến khích khách hàng thiết lập chính sách sử dụng rõ ràng cùng đào tạo nhân viên. Tuy nhiên, việc các cơ quan có thực sự giám sát và xử lý nghiêm túc hay không lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà cung cấp.

Câu chuyện này đặt ra một thực tế đáng lo ngại rằng công nghệ vốn được sinh ra để phục vụ an ninh. Nhưng nếu thiếu sự kiểm soát, các công nghệ này rất dễ trở thành mối đe dọa trực tiếp đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Theo TheDrive

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