Nửa đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến một đợt điều chỉnh danh mục hiếm thấy từ Toyota Việt Nam. Động thái này cho thấy Toyota đang phải thu hẹp mình trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ SUV cỡ nhỏ hay xe điện.

Toyota Camry chỉ còn bản thuần hybrid

Trên trang web chính thức của Toyota Việt Nam, phiên bản máy xăng Toyota 2.0Q (giá 1,22 tỷ đồng) đã không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm, hiện chỉ còn phiên bản hybrid 2.5 HEV TOP CE (1,46 tỷ đồng). Phía Toyota Việt Nam cũng đã xác nhận về những thay đổi này.

Toyota Camry hiện chỉ còn duy nhất phiên bản hybrid 2.5 HEV TOP CE. Ảnh: oyota Mỹ Đình

Với nhiều người, việc hãng xe Nhật Bản loại bỏ bản thuần xăng ở thời điểm hiện tại không quá bất ngờ khi một số nguồn tin từ đại lý Toyota cho biết từ 1/7, phiên bản 2.5 HEV MID sau nhiều tháng ngừng phân phối sẽ được bán trở lại. Giá niêm yết dự kiến khoảng 1,320 tỷ đồng, chỉ cao hơn bản xăng 100 triệu đồng.

Chưa kể, doanh số bán hàng của bản hybrid luôn ghi nhận tín hiệu tích cực, thường cao hơn 2-4 lần so với bản thuần xăng. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025, Camry hybrid bán được 1.595 xe, gần gấp đôi so với bản xăng (894 xe). Còn 5 tháng đầu năm 2026, con số này đã tăng gấp 4 lần, 316 xe (hybrid) so với 73 xe (xăng).

Doanh số Camry 5 tháng đầu năm 2026 mới chỉ đạt 389 xe, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái (940 xe). Kết quả này khá thấp nếu so với thời kỳ đỉnh điểm, nhưng lại phản ánh đúng quy mô thị trường hiện tại.

Thực tế, phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam đã không còn được nhiều người lựa chọn. Điều đó đã khiến Mazda6 và Honda Accord lần lượt rời bỏ cuộc chơi. KIA K5 dù vẫn bán nhưng sức mua kém khiến hãng không còn mặn mà công bố doanh số. Khách mua Toyota Camry hiện nay chủ yếu là nhóm có thu nhập cao, đề cao sự êm ái, yên tĩnh và hình ảnh “xanh” hơn là cảm giác lái thể thao.

Ở góc độ sử dụng, hybrid tự sạc không cần trạm sạc riêng, không thay đổi thói quen vận hành nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải so với máy xăng. Đây là lợi thế thực tế so với xe điện trong bối cảnh mạng lưới sạc công cộng chưa đồng đều. Quan trọng hơn, cấu hình hybrid giúp giá trị trên mỗi xe bán ra cao hơn, qua đó duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Toyota Fortuner bỏ bản máy dầu

Trái với Toyota Camry tập trung cho xu hướng điện khí hóa, quyết định dừng bán Toyota Fortuner bản máy dầu 2.4L và 2.8L, chỉ giữ lại bản máy xăng 2.7L phản ánh sự thay đổi rõ rệt ở phân khúc SUV 7 chỗ.

Toyota Fortuner chỉ còn 3 phiên bản máy xăng. Ảnh: Toyota Cầu Diễn

Hiện tại, dòng xe Fortuner chỉ còn ba phiên bản gồm 2.7AT 4x2 (1,155 tỷ đồng), Legender 2.7AT 4x2 (1,290 tỷ đồng) và Legender 2.7AT 4x4 (1,395 tỷ đồng). Mức giá khởi điểm của Fortuner bản xăng hiện vẫn cao hơn so với Ford Everest máy dầu tiêu chuẩn (1,129 tỷ đồng).

Trước đây, bản máy dầu của Fortuner được xem là lựa chọn phổ biến cho xe dịch vụ nhờ tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Tuy nhiên, miếng bánh xe dịch vụ hiện nay đã bị thâu tóm hoàn toàn bởi các dòng MPV cỡ nhỏ với chi phí đầu tư thấp và vận hành kinh tế hơn như Mitsubishi Xpander, VinFast LimoGreen.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh số Toyota Fortuner mới chỉ đạt 605 xe, giảm gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái (1.111 xe), thấp hơn nhiều so với giai đoạn hoàng kim, chủ yếu đến từ tệp khách hàng cá nhân. Chưa hết sự cạnh tranh còn đến từ chính các sản phẩm nội bộ của hãng như Toyota Veloz Cross hay Innova Cross.

Toyota Fortuner chịu sự cạnh tranh từ chính những mẫu xe trong cùng gia đình như Veloz Cross. Ảnh: Ngô Minh

Bên cạnh yếu tố thị trường, tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt cũng khiến động cơ diesel trở nên tốn kém về chi phí sản xuất và bảo dưỡng. Với nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là gia đình, sự êm ái, ít rung và không mùi của máy xăng lại trở thành ưu tiên.

Toyota Corolla Altis và Wigo: Sự rút lui khó tránh

Để dồn nguồn lực cho các mẫu xe chiến lược, không chỉ tinh giản các phiên bản, Toyota còn phải khai tử những mẫu xe không còn được thị trường đón nhận hoặc không còn sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Đầu năm 2025, Toyota Wigo cũng đã cắt bỏ phiên bản E (MT) để tập trung cho bản G (CVT), doanh số cả năm 2025 vẫn đạt 2.395 xe. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, trước sự cạnh tranh của các mẫu xe sedan cỡ B hay xe điện mini, Wigo không còn duy trì được sức hút, 5 tháng đầu năm 2026, mới chỉ có 203 xe được giao tới tay khách hàng.

Dấu hiệu của việc sắp ngừng bán trở nên rõ rệt hơn khi mẫu xe hatchback này "trắng bảng" doanh số liên tiếp trong 2 tháng 3 và 4, chỉ nhúc nhích trở lại với vỏn vẹn 3 chiếc trong tháng 5, một động thái mang đậm tính chất "dọn kho" những chiếc xe cuối cùng.

Toyota Corolla Altis đã chính thức dừng cuộc chơi, Wigo cũng chuẩn bị theo gót. Ảnh: TMV

Tương tự, "huyền thoại" Corolla Altis cũng đã chính thức ngừng bán sau 30 năm có mặt trên thị trường ô tô Việt Nam. Đây là kết quả tất yếu khi phân khúc sedan cỡ C đang bị bóp nghẹt bởi làn sóng SUV đô thị. Ngoại trừ Mazda3 vẫn còn duy trì sức hút, các đối thủ còn lại như KIA K3 hay Hyundai Elantra cũng đang trong tình trạng báo động. Khả năng rời cuộc chơi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sự rút lui này không chỉ là vấn đề sản phẩm mà còn phản ánh thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người mua xe phổ thông ngày càng ưu tiên gầm cao, không gian linh hoạt và hình ảnh “đa dụng” hơn sedan cỡ nhỏ hay hatchback giá rẻ.

Nhìn tổng thể, việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm cho thấy Toyota đang chấp nhận hy sinh những “cái tên quen” để chuẩn bị cho một chu kỳ cạnh tranh mới, nơi hiệu quả và tính bền vững được đặt lên hàng đầu.

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