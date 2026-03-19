Từ bình luận đến bão mạng: Những vụ lùm xùm chấn động

Showbiz Việt những năm gần đây liên tục chứng kiến những màn "tự phá hình ảnh" đáng tiếc từ chính người trong cuộc. Chỉ một câu nói thiếu kiểm soát, mang tính xúc phạm, miệt thị hay đi ngược thuần phong mỹ tục cũng đủ khiến hình ảnh của họ được gây dựng suốt nhiều năm sụp đổ trong mắt công chúng.

Vụ ồn ào nóng nhất những ngày qua thuộc về Minh Khang khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại nam nhạc sĩ có lời qua tiếng lại căng thẳng với tài xế taxi, kèm nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực. Điều khiến dư luận bất ngờ là hình ảnh người Minh Khang lâu nay trong mắt công chúng vốn hiền lành, điềm đạm - đặc biệt qua chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? từng phát sóng trên VTV.

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang.

Từ khóa "nhạc sĩ Minh Khang" nhận lượt tìm kiếm lớn, tăng 300% trong ngày 11/3 theo số liệu Google Trends. Sau nhiều ngày im lặng, sáng 18/3, Minh Khang lên tiếng thừa nhận sự việc và xin lỗi. Anh thú nhận đã uống nhiều rượu, không kiểm soát được lời nói dẫn đến hành vi khiếm nhã với tài xế. Nam nhạc sĩ khẳng định đây là bài học lớn và cam kết hạn chế rượu bia để không lặp lại hành vi tương tự.

Trước đó không lâu, đầu tháng 1/2026 việc ca sĩ Lệ Quyên đáp trả tài khoản pharry_288 bằng lời lẽ được cho là mang tính miệt thị cũng khiến dư luận dậy sóng. Trước đó, giọng ca Giấc mơ có thật cũng vướng tranh cãi vì cách hành xử trên mạng. Khi bị công kích hoặc chê bai, cô chủ trương hạ thấp ngoại hình, địa vị xã hội và tài sản của người dùng mạng như: "sống dưới đáy xã hội", "chưa từng sờ qua túi hiệu".

Những "vết chàm" không dễ xóa trong làng giải trí

Câu chuyện phát ngôn thô tục của nghệ sĩ không phải chủ đề mới. Năm 2021, NSƯT Đức Hải gây phẫn nộ khi đăng tải dòng trạng thái có nội dung tục tĩu, xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Dù phủ nhận khi cho rằng tài khoản bị hack, lúc lại nói con nuôi giữ mật khẩu vào nghịch dại nhưng kết cục là vụ việc khiến Đức Hải bị miễn nhiệm mất chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và chịu sự chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Ca sĩ Duy Mạnh.

Ca sĩ Duy Mạnh là cái tên quen thuộc khác trong danh sách nghệ sĩ hay bị vạ miệng. Tháng 8/2020, anh từng bị Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM phạt 7,5 triệu đồng do phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Ngoài các tên tuổi trên, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng bị điểm tên vì ứng xử thiếu chuẩn mực trên không gian mạng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng thường xuyên "đối đầu" với bình luận tiêu cực bằng ngôn từ nặng nề.

Điều đáng suy ngẫm là hầu hết các nghệ sĩ đều lý giải hành vi của mình bằng cùng một lý lẽ: bị công kích trước, tự vệ hoặc đơn giản là "lỡ miệng". Lệ Quyên khẳng định: "Tôi không làm gì sai. Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó?". Còn Minh Khang thành thật hơn khi thừa nhận: "Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm".

Tuy nhiên, bức xúc không đồng nghĩa với quyền văng tục, xúc phạm hay hạ thấp người khác bằng ngôn từ phản văn hóa. Các chuyên gia cũng nhìn nhận đây là vấn đề mang tính hệ thống. Khi nghệ sĩ thiếu ý thức về bản thân dù trực tiếp ngoài đời hay trên mạng xã hội, mọi hành động và phát ngôn thiếu kiểm soát đầu có ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Nhạc sĩ Minh Khang và con gái trong "Bố ơi, mình đi đâu thế?"

Ngọc Ngân