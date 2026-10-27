Nhằm hiện thực hoá kế hoạch phát triển nền tảng thương mại và vận hành robot bản địa hóa tại Việt Nam, một công ty Việt Nam dự kiến sẽ mua 1.000 robot từ Trung Quốc.

Chiều 26/10, Công ty cổ phần AICAP (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển hệ sinh thái và thương mại hóa robot tại Việt Nam) công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Robot của AICAP trình diễn tại TPHCM tối 26/10

Thoả thuận hợp tác chiến lược này nhằm hiện thực hoá kế hoạch phát triển nền tảng thương mại và vận hành robot bản địa hóa tại Việt Nam.

Qua đó, các bên sẽ cùng xây dựng nền tảng hợp tác công nghiệp, thúc đẩy hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và vận hành robot bản địa hóa.

Đáng chú ý, AICAP và CDRA đã ký kết thỏa thuận mua sắm tập trung, với nhu cầu thu mua dự kiến đạt 1.000 robot.

Phạm vi hợp tác tập trung vào các lĩnh vực chính như ứng dụng robot vệ sinh sàn và các dịch vụ vận hành liên tục tại khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp; hợp tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo robot dành cho trường đại học, viện nghiên cứu; cùng các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trải nghiệm robot tại điểm du lịch, sự kiện văn hóa.

Chính phủ Việt Nam hiện đang thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho phát triển.

Quyết định số 1131/QĐ-TTg và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg đưa công nghệ robot và tự động hóa, cùng các dòng sản phẩm như robot di động tự hành và robot công nghiệp vào danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên đầu tư nghiên cứu, phát triển.

Trong bối cảnh đó, thách thức đối với Việt Nam không chỉ là gia tăng mức độ ứng dụng robot, mà còn là từng bước nâng cao năng lực tham gia vào quá trình tạo ra giá trị của ngành.

Việc tiếp cận thiết bị từ các nhà cung cấp quốc tế có thể mở ra cơ hội ứng dụng nhanh hơn nhưng để hình thành năng lực công nghiệp bền vững, thị trường cần thêm các doanh nghiệp có khả năng tích hợp, phát triển giải pháp, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tham gia nghiên cứu.

Theo báo cáo “Vietnam Industrial Robotics Market Size, Share & Forecast” giai đoạn 2026 - 2031, quy mô thị trường robot công nghiệp Việt Nam đạt xấp xỉ 112 triệu USD vào năm 2025 và được dự báo tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 12,88% trong giai đoạn 2026 -2031.

Trong khi đó, mật độ robot công nghiệp tại Việt Nam được ước tính ở mức 23-58 robot trên mỗi 10.000 lao động ngành chế biến, chế tạo, thấp hơn mức 84 (Tháo Lan), 101 ( Malaysia). Khoảng cách này cho thấy dư địa mở rộng ứng dụng robot trong hoạt động sản xuất còn rất lớn.

Sự phát triển của thị trường robot cũng gắn với quá trình xây dựng nhà máy thông minh (smart factory). Theo báo cáo Vietnam Smart Factory Market Report 2026-2034 của IMARC Group, thị trường nhà máy thông minh tại Việt Nam đạt quy mô hơn 926 triệu USD vào năm 2025 và được dự báo có thể đạt 2,14 tỉ USD vào năm 2034, trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng nhu cầu số hóa quy trình sản xuất.

Những con số này cho thấy cơ hội kinh tế không chỉ giới hạn ở việc kinh doanh thiết bị robot. Khi doanh nghiệp mở rộng ứng dụng, nhu cầu về tích hợp robot với dây chuyền hiện hữu, phát triển phần mềm, kết nối dữ liệu, đào tạo nhân sự, bảo trì và tối ưu vận hành gia tăng theo. Đây cũng là thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot hiện nay.