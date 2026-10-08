Chính phủ Singapore vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai các dòng robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), làm việc cùng lực lượng an ninh công cộng vào năm 2028. Các hệ thống robot này sẽ đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người như ứng phó sự cố hóa chất độc hại, điều tra hiện trường vụ nổ hay kiểm tra đồ cấm trong nhà tù.

Thông tin trên được đưa ra nhân dịp Cơ quan Khoa học và Công nghệ Home Team (HTX) khai trương Trung tâm Robot Hỗn hợp Home Team (H2RC) rộng hơn 2.700 m² tại khu công nghệ one-north vào ngày 30/9.

Một số mẫu robot hình người đang được phát triển tại H2RC. Ảnh: HTX

Theo đại diện HTX, thiết kế dáng người (humanoid) được ưu tiên chọn lựa bởi khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường vốn được xây dựng cho con người, đồng thời có thể sử dụng trực tiếp các công cụ sẵn có của lực lượng chức năng, mà không cần thay đổi hạ tầng hiện hữu.

Trung tâm H2RC được trang bị hệ thống mô phỏng hiện trường thực tế phức tạp bao gồm: mô hình hiện trường sau vụ nổ với đống đổ nát và địa hình gồ ghề, hệ thống đường ống và van công nghiệp để thu thập dữ liệu kiểm thử, hệ thống di chuyển treo trên cao đa hướng cho nhiều robot - công nghệ từng được Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) dùng để huấn luyện phi hành gia, lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á.

Mục tiêu của dự án là giải phóng lực lượng chức năng khỏi các công việc mang tính lặp lại, vất vả hoặc nguy hiểm, giúp họ tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi sự phán đoán, lòng trắc ẩn và sự linh hoạt.

Một mẫu robot hình người đang kiểm tra hóa chất nguy hiểm. Ảnh: HTX

Tại lễ ra mắt, HTX đã trình diễn 4 mẫu robot hình người đang trong quá trình hoàn thiện. Một dành cho Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF), hỗ trợ xử lý, khoanh vùng và lấy mẫu hóa chất nguy hiểm, giảm thiểu nguy cơ lực lượng cứu hộ phải tiếp xúc trực tiếp với độc tố. Ngoài ra, robot còn hỗ trợ các công việc thường nhật như bổ sung vật tư y tế trên xe cấp cứu.

Robot dành cho Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) được điều khiển từ xa, hỗ trợ điều tra hiện trường sau sự cố cháy nổ. Thiết bị có khả năng quỳ gối áp sát mặt đất để thu gom các mảnh vỡ vật liệu nổ trong môi trường chưa ổn định.

Trong khi đó, mẫu robot cho Cơ quan Quản lý Trại giam Singapore (SPS) sử dụng bàn tay linh hoạt kết hợp cảm biến xúc giác độ phân giải cao để kiểm tra, phát hiện hàng cấm trong các buồng giam.

HTX nhấn mạnh bước đi tiếp theo là nâng cấp từ các máy móc lập trình sẵn sang hệ thống AI hiện thân (Embodied AI) có khả năng tự học hỏi, nhận thức và đưa ra quyết định trong môi trường biến động.

(Theo Interesting Engineering)