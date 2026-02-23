Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) vừa công bố thông tin về việc nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Traphaco cho biết, Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn đã thực hiện kiểm tra thuế năm tài chính 2023 và 2024 của Công ty cổ phần Traphaco. Ngày 13/2, công ty nhận được quyết định số 136/QĐ-DNL của Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn với kết quả kiểm tra như sau:

Xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Một số sản phẩm của Traphaco.

Traphaco xác nhận việc khai thiếu chính xác dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nêu trên của công ty là lỗi thường gặp đối với các doanh nghiệp trên cả nước, không mang tính cố ý mà do nhầm lẫn số học, sót số liệu.

Tuy nhiên, Traphaco không công bố kèm theo quyết định xử phạt cụ thể từ cơ quan thuế như nhiều doanh nghiệp từng công bố.

Traphaco kinh doanh lĩnh vực dược phẩm, có trụ sở chính tại số 75 phố Yên Ninh, phường Ba Đình, Hà Nội. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27, vốn điều lệ của công ty là hơn 414 tỷ đồng.