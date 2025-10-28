Đối với những khách hàng đầu tiên của Rivian, việc trở thành “người tiên phong” trong thế giới xe điện lại là một bài học đắt giá. Đầu năm 2022, hãng xe điện non trẻ này khiến người đặt cọc R1T và R1S tức giận khi thông báo tăng giá mạnh ngay trước thời điểm giao xe. Giờ đây, quyết định đó lại khiến Rivian phải trả một cái giá lớn hơn nhiều.

Mới đây, Rivian xác nhận sẽ chi 250 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể được đệ trình ngay sau khi vụ việc tăng giá nói trên được công bố.

Cụ thể, vào tháng 3/2022, Rivian công bố giá mẫu R1T tăng từ 67.500 USD lên 79.500 USD (tăng 315 triệu đồng), còn R1S tăng từ 70.000 USD lên 84.500 USD (tăng 381 triệu đồng). Việc điều chỉnh giá trong ngành ô tô không hiếm, nhưng ít hãng nào tăng mạnh như vậy, ngoại trừ những lần phá giá bất ngờ của Tesla.

Sai lầm lớn nhất của Rivian nằm ở việc áp dụng mức giá mới cho những đơn đặt hàng đã có từ trước. Động thái này khiến các khách hàng trung thành, những người đặt cọc xe từ nhiều tháng trước, cảm thấy bị phản bội.

Sau làn sóng phản ứng dữ dội, Rivian nhanh chóng đảo ngược quyết định, giữ nguyên giá cũ cho khách hàng hiện hữu và chỉ áp dụng mức giá mới cho người mua sau. Tuy nhiên, thiệt hại về uy tín và niềm tin đã xảy ra.

Không lâu sau, Rivian bị khởi kiện tập thể với cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lệch và ước tính chi phí không chính xác trong các tài liệu nộp cho cơ quan quản lý trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2021. Theo đơn kiện, những thông tin này không phản ánh đúng chi phí thực tế để sản xuất dòng xe điện R1 của hãng.

Đến nay, hãng xe Mỹ đã đồng ý dàn xếp vụ kiện với tổng chi phí 250 triệu USD. Trong đó, 67 triệu USD sẽ được chi trả từ bảo hiểm trách nhiệm giám đốc và cán bộ quản lý (D&O), còn 183 triệu USD sẽ được trích trực tiếp từ quỹ tiền mặt của công ty. Thỏa thuận này vẫn cần tòa án phê duyệt cuối cùng.

Rivian đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh rằng việc dàn xếp không đồng nghĩa với thừa nhận sai phạm hay lỗi lầm. Theo nội dung vụ kiện, bất kỳ ai sở hữu cổ phiếu phổ thông loại A của Rivian trong giai đoạn từ 10/11/2021 đến 10/3/2022 đều thuộc nhóm được hưởng quyền lợi từ thỏa thuận này.

Thỏa thuận được xem là đến đúng vào thời điểm khó khăn nhất của Rivian. Dù vẫn còn 4,8 tỷ USD tiền mặt và các tài sản khác tính đến cuối tháng 6, song hãng xe này đang cần tối đa nguồn vốn để ra mắt mẫu xe điện cỡ trung R2, dự án được coi là “canh bạc sinh tử” đối với tương lai của hãng.

Theo Carscoops

