Ra mắt lần đầu vào năm 2018, Rolls-Royce Phantom VIII nhanh chóng được đại gia Việt yêu thích và mua về với số lượng không dưới 10 chiếc, trong đó một số xe thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu. Tuy nhiên, số lượng xe mang biển dân sự thông thường rất ít, chỉ vỏn vẹn vài chiếc.

Mẫu Phantom VIII Series II (bản nâng cấp đầu tiên của thế hệ này) ra mắt vào tháng 5/2022 thậm chí có giá đắt đỏ hơn, do đó lượng xe về Việt Nam từ đó đến nay chỉ có 3 chiếc. Hai chiếc nhập khẩu thông qua đại lý tư nhân, thuộc sở hữu của đại gia Hà Nội. Chiếc còn lại nhập khẩu qua đại lý chính hãng, được một đại gia Sài Gòn đặt mua.

Ảnh: Đăng Khôi

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chiếc xe siêu sang này mang biển số TP.HCM cùng dãy số lặp. Hiện giá bán của xe ở nước ta chưa được công bố, song ước tính giá xe lăn bánh sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí lên tới 60 tỷ đồng, cao gấp đôi 2 chiếc Phantom VIII Series II mang biển ngoại giao của đại gia Hà Nội. Riêng biển số của xe trúng đấu giá với mức giá 40 triệu đồng.

Trong 3 năm kể từ khi ra mắt, đã có 3 chiếc Phantom VIII bản nâng cấp được đưa về nước ta. Hai chiếc trong số đó đều mang ngoại thất sơn màu đen bóng - tông màu yêu thích của các đại gia Việt khi mua xe sang. Chiếc còn lại sơn màu xanh dương kết hợp cùng màu bạc.

Đặc biệt hơn, cả hai chiếc xe đều có tùy chọn đường coachline trang trí màu cam, kéo dài từ nắp ca-pô tới đuôi xe và tạo điểm nhấn hơn cho diện mạo xe. Riêng tùy chọn này có giá không dưới 100 triệu đồng.

Khác với chiếc đầu tiên sử dụng bộ mâm 22 inch thiết kế mới dành cho Phantom VIII Series II, chủ nhân chiếc xe này chọn bộ la-zăng 7 chấu đơn kích thước 21 inch, sơn màu bạc đơn giản. Sau khi về tay chủ nhân, xe được nâng cấp bộ mâm mới dạng “Disc Wheel”, kích thước 22 inch và có giá khoảng 500 triệu đồng.

So với bản tiền nhiệm, Phantom VIII facelift đã có sự thay đổi. Cụm đèn chiếu sáng mang giao diện mới, đi kèm hiệu ứng bầu trời sao ngay trong đèn. Bên cạnh đó, mặt ca-lăng có thể phát sáng, giúp chiếc xe gây ấn tượng hơn dưới màn đêm.

Bên trong nội thất sử dụng tông màu cam chủ đạo, kết hợp cùng màu đen. Đây là cách phối màu được nhiều đại gia Việt lựa chọn khi mua mẫu Phantom VIII. Để có tùy chọn này, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 250 triệu đồng. Hàng ghế sau gồm 2 ghế ngồi tách biệt.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ V12 6.75L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc Phantom VIII Series II có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 5,4 giây và tốc độ tối đa ở mức 250 km/h.

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chủ nhân chiếc Phantom VIII Series II trong bài là một đại gia chơi xe kín tiếng. Ngoài chiếc xe siêu sang trên, ông còn sở hữu một số mẫu xe trị giá hàng chục tỷ khác như Lamborghini Urus Performante, McLaren 765LT Spider, Ferrari 488 GTB, Mercedes-Maybach S 680, Mercedes-AMG G 63,…

