Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.261 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (28/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 43.789.084.050 đồng (gần 43,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.255.619.250 đồng (gần 3,3 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 3,3 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.261 của loại hình xổ số Power 6/55 là 06 - 08 - 10 - 22 - 25 - 54 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 09.

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Giải Jackpot 1 chứa dãy số 06 - 08 - 10 - 22 - 25 - 54. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 09.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 2,9 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,3 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.261 của loại hình xổ số Power 6/55 này, Vietlott còn tìm thấy 8 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 942 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 18.404 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cách đây 3 hôm, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.260 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 25/10, hội đồng quay thưởng của Vietlott cũng tìm được 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng. Tấm vé số này được bán ra tại thành phố Đà Nẵng.