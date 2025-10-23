Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 232 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm 22/10, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 14.041.412.000 đồng (hơn 14 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 232 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm qua là 06 - 11 - 15 - 25 - 26 và số đặc biệt là 06.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 trị giá hơn 14 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là hơn 12,6 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 14 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 232 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 34 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 181 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng; 472 người trúng giải tư, trị giá 100.000 đồng/giải; 5.306 người trúng giải năm, trị giá 30.000 đồng/giải và 33.023 người trúng giải khuyến khích, trị giá 10.000 đồng/giải.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.422 ở loại hình xổ số Mega 6/45 diễn ra vào tối 22/10, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá gần 134 tỷ đồng. Tấm vé số này được bán ra ở tỉnh Khánh Hòa.