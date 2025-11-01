Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.263 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (1/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 48.225.227.700 đồng (hơn 48,2 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.492.904.850 đồng (gần 3,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.263 của loại hình xổ số Power 6/55 là 07 - 11 - 28 -29 - 31 - 33 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 08.

Vietlott lại tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Giải Jackpot 1 chứa dãy số 07 - 11 - 28 -29 - 31 - 33. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 08.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3,1 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,5 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.263 của loại hình xổ số Power 6/55 này, Vietlott còn tìm thấy 16 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 849 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 17.154 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Gần đây, giải độc đắc Jackpot 2 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott liên tục "nổ".

Cách đây 5 ngày, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.261 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 28/10, hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 gần 3,3 tỷ đồng. Chủ nhân của tấm vé số này sống tại tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó 3 hôm, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.260 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 25/10, Vietlott cũng tìm được 1 vé số trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng. Tấm vé số này được bán ra tại thành phố Đà Nẵng.