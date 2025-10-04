Suốt 4 ngày qua, kể từ trận mưa lớn và nước lũ tràn về từ ngày 29/9, người dân khu vực thuộc phường Xuân Phương (phường Miêu Nha, quận Nam Từ Liêm cũ) gồng mình sinh hoạt, đi lại trong cảnh ngập lụt.

Sinh hoạt bị đảo lộn, đi lại khó khăn, bà con hàng xóm láng giềng những ngày này đoàn kết, chung tay hỗ trợ nhau vượt qua thử thách.

Lực lượng chức năng địa phương cũng đã triển khai phương án bơm rút nước và hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tuy nhiên, nước không những không rút mà còn lên cao dần.

Người dân cố gắng kê cao từng vật dụng trong nhà, từ chiếc bàn, chiếc ghế cho đến tủ quần áo, mong giữ lại những gì có thể.

Ông Lợi (tổ dân phố số 2) cho biết, điện bị cắt đời sống càng thêm vất vả. Bà con nơi đây mất điện, thiếu nước sạch, mọi sinh hoạt đều đảo lộn. Việc ăn uống chủ yếu phải mua bên ngoài mang về. "Trẻ nhỏ chưa đến trường, cha mẹ gửi nhờ người trông, còn các cháu lớn đang đi học buộc phải thuê trọ hoặc ở tạm nhà nghỉ chờ nước rút”, ông nói.

Trước tốc độ nước dâng quá nhanh, không ít gia đình bất lực nhìn xe máy, giường tủ, bàn ghế… lần lượt chìm trong biển nước. Những nỗ lực chắt chiu của bà con dường như không thể chống lại sức mạnh dữ dội của dòng lũ.

Nhiều gia đình có con nhỏ, do nước ngập quá cao buộc phải di dời đồ đạc và thuê trọ để vừa đi làm, vừa tiện chăm sóc con cái.

Loay hoay kê đồ đạc lên cao khi nước dâng lên dần, ông Cao Văn Hơn cho biết, mấy ngày nay bữa ăn của gia đình chỉ cầm cự bằng bánh mì, lương khô và mì tôm. Khi nước bắt đầu dâng, bà con hàng xóm đã cùng nhau kê dọn đồ đạc để tránh hư hỏng. Tuy nhiên, do mưa lớn nước lên nhanh hơn, các con của ông đi làm chưa kịp về khiến một số thiết bị điện bị ngập và hư hỏng.

Do bể nước sinh hoạt bị lũ tràn vào, gia đình ông Hơn thiếu nước sạch. Để khắc phục tạm thời, ông nối ống dẫn từ vòi nước bên ngoài lên tầng hai, cung cấp lượng nước ít ỏi cho cả nhà sử dụng.

Gia đình ông Tư cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, mọi nhu cầu sinh hoạt, tắm rửa các thành viên đều phải chắt chiu từng vài trăm ml nước sạch.

Ông Tư cho biết, nhà cửa của con cháu đều bị ngập sâu nên mọi người phải dồn về ở đây cùng. Hiện trong nhà có tới 12 nhân khẩu. Mọi người thay nhau nấu nướng để lo bữa ăn cho cả gia đình, vừa đảm bảo sinh hoạt, vừa tiện cho công việc.

Không chỉ đời sống sinh hoạt bị đảo lộn, việc chăn nuôi của bà con cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều hộ gia đình nuôi gia súc, gia cầm phải lội nước nấu cám, cố gắng duy trì đàn gà, vịt để giữ nguồn thu nhập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin chiều tối 4/10, bão số 11 Matmo sẽ đạt cường độ cực đại cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sau đó, khoảng đêm 5-6/10, bão có khả năng di chuyển vào đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Đặc biệt, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm.