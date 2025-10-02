Chiều 1/10, bãi bồi, khu dân cư ven sông Hồng như thể bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao. Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 1 trong ngày 1-2/10.

Gần 15h, người dân sinh sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng di chuyển bằng thuyền về cuối ngõ 76 An Dương để lên bờ tránh lụt. Chủ thuyền cho biết, hôm nay ông đã chèo được chục chuyến, chủ yếu để người dân vận chuyển đồ đạc gia đình vào bờ.

"Dù trời đã hết mưa nhưng nước vẫn tiếp tục dâng, vì nhà máy thủy điện đang xả nước. Khu vực ngập sâu nhất ngoài kia đã quá đầu người", ông nói.

Hoa màu, vật nuôi cũng được các gia đình sơ tán lên bờ. Mỗi lần thuyền cập bến, tiếng hô hào nhờ trợ giúp để khuân vác đồ đạc lại vang lên. Một gia đình thuê hẳn xe ba gác với giá 200.000 đồng/lượt để chở lợn, chó, gà vịt...

"Gia đình tôi sinh sống ngoài bãi, hiện không thể bám trụ thêm vì nước đã dâng quá cao, lại mất điện, mất nước. Nước chưa thấy rút nên tôi đưa các cháu đi ở nhờ trước. Bố mẹ cháu quay về thu dọn đồ đạc rồi cũng theo sau", bà T. chia sẻ.

Chiếc xe máy của gia đình ông Dũng sống ngoài bãi bồi cũng được đưa vào bằng thuyền riêng và được người dân hỗ trợ đẩy lên bờ.

Mực nước sông Hồng chiều 1/10 nhìn từ trên cao. Khu vực đảo nổi nằm cạnh cầu Long Biên đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 1/10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 9,26m, dưới báo động 1 là 0,24m.

Khu xóm trọ tạm phía sau chợ Long Biên cũng bị ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay cạnh đó, vườn hoa cải tạo và khu vực tăng gia sản xuất của người dân cũng đã chìm trong nước.

Khu trọ ngổn ngang rác thải, cư dân sống tại đây phần lớn đã di tản. Mỗi năm, khi nước sông dâng cao do lũ, nơi đây lại rơi vào tình cảnh này.

Một sân chơi nằm ngay cạnh cầu Long Biên cũng ngập nặng. Mặt nước vàng sậm vì mang theo màu phù sa sông.

Người dân sống gần khu vực cầu Long Biên kéo nhau ra ven sông để quan sát mực nước đang tiếp tục dâng lên trong chiều 1/10.