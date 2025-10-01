Chiều 1/10, tại tuyến đường trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - nơi được mệnh danh là “khu nhà giàu” với giá căn hộ lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, vẫn diễn ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng.

Hiện chỉ những người can đảm mới dám tăng ga phóng qua đoạn đường ngập sâu này. Phần lớn người dân lựa chọn đi vòng tìm đường khác hoặc dừng chờ ở đầu đoạn ngập, không dám mạo hiểm đi qua.

Khu đô thị Tây Hồ Tây được quảng cáo là vị trí đắc địa nhờ tọa lạc tại khu vực có địa thế "hội tụ vượng khí" và có kết nối giao thông thuận tiện với các khu vực quan trọng của thành phố; được quy hoạch đồng bộ và có nhiều tiện ích, dịch vụ cao cấp.

Sau khi đi từ trong khu đô thị Ngoại giao đoàn về phía Nguyễn Văn Huyên, một chiếc Volvo XC-90 bị chết máy. Hai nhân viên chở xe cứu hộ cho biết, riêng trong ngày hôm qua 30/9, các anh đã cứu hộ hàng chục chiếc xe hơi.

Người dân cho biết, hôm qua khu đô thị nhà giàu - Starlake ngập sâu, chiều nay đã rút bớt nhiều nhưng việc đi lại vẫn gặp nhiều khó khăn.

Khu K Villa - Starlake với các căn liền kề có giá rất "khủng". Một căn biệt thự đơn lập 286m2 có giá trên 400 triệu đồng/m2, tương ứng tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng.

Nhân viên bảo vệ cho biết, nước rút rất chậm. Cách đây khoảng 1 tháng, khu vực này cũng từng bị ngập sâu do mưa lớn.

Thời điểm đầu năm 2025, có những căn biệt thự tại đây được chủ rao bán lên tới 800 triệu đồng/m2.

Chiều này, các lối vào khu villa bị ngập đều được phong tỏa bằng rào chắn.

Điểm trông giữ phương tiện vi phạm giao thông vẫn còn bị ngập khoảng 20cm.

Kề bên khu đô thị Tây Hồ Tây, tuyến đường Võ Chí Công nối cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài và trung tâm Thủ đô đang bị ngập vài chục cm.

Các phương tiện được cảnh báo không đi vào, tuy nhiên vẫn có nhiều ô tô và người đi xe máy lưu thông qua, do hướng đường song song là Lạc Long Quân bị ùn ứ kéo dài.

Trước đó một ngày, khu vực này tê liệt hoàn toàn. Hiện nước đã rút hơn nửa phần, nhưng chỉ ô tô gầm cao mới có thể đi qua.

Ô tô từ hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội phải vòng ra hướng Âu Cơ. Giao thông khu vực xung quanh đầu cầu Nhật Tân kẹt cứng.