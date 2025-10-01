Sáng 1/10, Hà Nội vẫn còn rất nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu, giao thông ách tắc trong khung giờ cao điểm đi làm.

Hình ảnh tại đường Phạm Hùng đoạn gần chân cầu vượt Mai Dịch. Người điều khiển ô tô và xe máy cố gắng đi ra gần giữa đường để hạn chế chỗ ngập sâu, nước dễ tràn vào động cơ.

Ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ tê liệt nhiều giờ. Xe hầu như khó nhúc nhích khi đi qua đây.

Phố Dương Đình Nghệ bị ngập ở hai đoạn kéo dài hơn nửa cây số.

Phố Trần Thái Tông, nơi có nhiều tòa nhà văn phòng tọa lạc, hàng nghìn người đến cơ quan sáng nay loay hoay tìm lối thoát qua.

Do xung quanh khu văn phòng Duy Tân, Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch, Trương Công Giai có nhiều đoạn bị ngập, người đi đường không còn lựa chọn nào khác.

Từng dòng người và xe bám vỉa hè để thoát qua đoạn ngập sâu trên phố Trần Thái Tông.

Một số người tắt máy dắt xe qua đoạn ngập thì bị xe buýt vượt qua, gây khó khăn.

Nhiều tài xế ô tô liều tăng ga vượt qua đoạn ngập dù không thể biết phía trước độ sâu bao nhiêu cm.

Nhiều người đi xe máy điện cố gắng phóng qua đoạn ngập sâu lút bánh xe.

Nhiều người dừng lại đầu đoạn ngập, rút điện thoại ra báo cáo việc đường đi làm bị ngập. Quỳnh Anh (áo trắng) cho biết, công ty chỉ còn cách đó chưa đầy 1km nhưng không có cách nào đi qua và phải nhắn tin cho người quản lý xin đi muộn. Trước đó, cô đi qua hướng phố Thành Thái cũng bị ngập nên đã quay về Trần Thái Tông để ra Phạm Văn Bạch.

Huyền Trang phải dừng giữa đường Trần Thái Tông khi đang tới cơ quan vì xe ôm công nghệ bị chết máy.

Trang và tài xế thoả thuận hủy chuyến không tính tiền vì vừa đi được vài trăm mét. Cô phải tìm đặt xe khác ngay để kịp đến công ty giải quyết công việc.

Trước cửa UBND phường Cầu Giấy, người đi đường được hướng dẫn cho phép đi vào sân qua khuôn viên trụ sở để thoát bằng cổng sau.

Hoàng (bên trái) và đồng nghiệp bỏ dép, gói cẩn thận cho vào ba lô rồi bì bõm lội nước đến công ty làm việc.

8h30, Quỳnh Phương vẫn đánh vật với nước ngập. Đây là đoạn "sông" thứ 2 từ sáng tới giờ cô phải loay hoay vượt qua, trong khi đường tới cơ quan còn gần 10km nữa.

Tại khu vực Công viên Cầu Giấy, nhiều người do tránh lội nước ngập phải vượt rào vào trong, đi bộ đến nơi làm việc.

Phạm Anh Minh đi dép lê đến công ty làm việc. Cậu cho biết, hôm qua khu vực này ngập quá đầu gối, nay phải gửi xe bên ngoài đi bộ vào văn phòng.