Theo Euro NCAP, cơ chế khóa ghế của mẫu xe MG3 Hybrid+ đã “thất bại thảm hại” trong bài thử va chạm trực diện lệch 40% ở tốc độ 50 km/h. Lỗi này khiến hình nộm thử nghiệm bị chấn thương nặng hơn ở chân phải so với trường hợp ghế giữ nguyên vị trí, đồng thời đầu va vào vô-lăng thay vì bung túi khí.

Đáng chú ý, Euro NCAP cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997 họ ghi nhận sự cố tương tự ở một xe du lịch. Sau khi được cảnh báo, hãng MG của Trung Quốc cho biết đã cải tiến quy trình sản xuất từ tháng 8 và đang “chủ động điều tra” sự cố.

Mặc dù vấp phải lỗi an toàn nghiêm trọng, MG3 Hybrid+ vẫn đạt tổng thể 4 sao trên 5 trong bài thử nghiệm. Tuy nhiên, Euro NCAP khẳng định sẽ xem xét lại cách tính điểm bởi lo ngại các nhà sản xuất có thể bỏ qua việc khắc phục những chi tiết lỗi nhưng vẫn giữ được xếp hạng cao.

Ông Aled Williams, Giám đốc chương trình Euro NCAP, nhấn mạnh: “Thật đáng lo ngại khi một mẫu xe bán ra năm 2025 lại có khiếm khuyết cơ bản ở cơ cấu khóa ghế, một bộ phận thiết yếu trong hệ thống bảo vệ hành khách. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên cân nhắc lựa chọn thay thế khác”.

MG3 Hybrid+ ra mắt tháng 3/2024, được quảng bá là mẫu hybrid giá trị tốt nhất thị trường với giá từ 19.245 bảng (khoảng 600 triệu đồng), thấp hơn các đối thủ như Renault Clio, Toyota Yaris hay Mazda2. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm mới đây dự báo sẽ khiến sức hút của mẫu xe này giảm sút đáng kể.

Tại Thái Lan, MG3 Hybrid+ chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á ngày 20/8/2024. Hiện, chưa rõ mẫu xe này có nhập về Việt Nam trong thời gian tới hay không?

