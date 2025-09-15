Mẫu SUV Mahindra Scorpio-N tiếp tục gây chú ý khi một chủ xe tại Gurgaon (Ấn Độ) cho biết chiếc xe đã giúp anh thoát nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở tốc độ 120 km/h. Thông tin này được chính tài xế chia sẻ trên diễn đàn Reddit, kèm loạt hình ảnh chiếc xe hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lời chủ xe, sự việc xảy ra khi anh điều khiển Scorpio-N chạy trên đoạn đường dịch vụ đang thi công, tầm nhìn hạn chế. Do tốc độ cao, chiếc SUV đã không kịp dừng lại, lao khỏi phần đường chưa hoàn thiện rồi lật nhiều vòng, cuối cùng rơi xuống rãnh bên đường. Chủ xe cũng cho biết tại hiện trường không có biển báo hay cảnh báo nguy hiểm.

Hình ảnh cho thấy thân vỏ chiếc xe biến dạng mạnh, cản trước và sau vỡ nát, khung gầm chịu tác động đáng kể. Tuy nhiên, khoang lái gần như nguyên vẹn, các túi khí bung đúng thời điểm, các cột trụ không bị sập, giúp toàn bộ người trong xe an toàn. Đây được xem là minh chứng rõ rệt cho khả năng bảo vệ của Scorpio-N trong va chạm tốc độ cao.

Chiếc xe bị lật.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng với độ chắc chắn và khả năng chống va chạm của Scorpio-N. Song bên cạnh đó, không ít ý kiến chỉ trích hành vi chạy 120 km/h trên đường dịch vụ — mức vượt xa giới hạn cho phép và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo Cartoq