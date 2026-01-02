Nghiên cứu này do OFR Consultants - một công ty tư vấn về phòng cháy chữa cháy và rủi ro, có trụ sở tại Manchester, thực hiện, nhằm khảo sát mức độ mà hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có thể làm thay đổi động lực học của đám cháy.

Nghiên cứu tổng hợp nhiều tài liệu khoa học để phân tích mức độ mà pin mặt trời có thể làm thay đổi hành vi cháy của mái nhà, đồng thời đánh giá các nguy cơ mới phát sinh đối với kết cấu công trình và hoạt động chữa cháy.

Kết quả cho thấy, sự tương tác giữa các tấm pin mặt trời và vật liệu mái có thể ảnh hưởng đáng kể đến đám cháy, thông qua việc làm tăng mức độ bức xạ nhiệt tới bề mặt mái và tốc độ lan truyền của ngọn lửa.

Các thí nghiệm được rà soát cho thấy bức xạ nhiệt có thể đạt gần 50 kW/m2 khi pin mặt trời được lắp đặt trên mái. Chiều cao lắp đặt, góc nghiêng, hệ thống giá đỡ, điều kiện gió và khoảng cách giữa pin với mái được xác định là những yếu tố then chốt chi phối sự biến đổi nhiệt và luồng khí.

Ảnh: Soren H, Unsplash

Theo các nhà tư vấn, một trong những phát hiện quan trọng của nghiên cứu là việc xác định khoảng cách then chốt giữa các mô-đun năng lượng mặt trời và bề mặt mái nhà. Khi khoảng cách này vượt ngưỡng an toàn, mức độ thiệt hại do cháy lan có thể được giảm đáng kể.

Ngược lại, nếu khoảng cách giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng, tốc độ lan truyền ngọn lửa có thể tăng nhanh tới 38 lần. Nguyên nhân là do hiện tượng giữ nhiệt và bức xạ nhiệt gia tăng, so với các trường hợp cháy mái không lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.

Theo các nhà tư vấn, những phát hiện trên phù hợp với nhiều nghiên cứu độc lập khác liên quan đến các vụ cháy quy mô vừa và lớn, đồng thời gợi mở một chiến lược giảm thiểu cho các hệ thống điện mặt trời hiện hữu và dự án mới.

Tuy nhiên, OFR Consultants cảnh báo, các giá trị kỹ thuật trong nghiên cứu chỉ mang tính tham khảo và không nên áp dụng trực tiếp vào quy chuẩn lắp đặt đại trà khi chưa được xác thực đầy đủ. Việc thiết kế cần được cân nhắc đồng thời với các yếu tố kết cấu và môi trường như tải trọng gió và độ ổn định cơ học.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các tiêu chuẩn kiểm định và quy định xây dựng hiện hành tại Anh chưa phản ánh đầy đủ nguy cơ cháy nổ từ hệ thống pin mặt trời. Nguyên nhân là các quy định này chưa tính đến các kịch bản hỏa hoạn phát sinh từ cấu trúc lắp đặt, phương thức thi công cũng như cơ chế vận hành của toàn bộ hệ thống.

Trong bối cảnh chưa có quy trình kiểm định nào đáp ứng được các đặc thù hỏa hoạn do pin mặt trời áp mái gây ra, các nhà tư vấn cho rằng cần tập trung vào việc giảm thiểu sự lan truyền cháy và thâm nhập vào mái.

Các khuyến nghị bao gồm sử dụng những lớp phủ mái không cháy dưới các hệ thống điện mặt trời và đưa ra hướng dẫn về cách bố trí và cấu hình của các tấm pin mặt trời, bao gồm khoảng cách tối thiểu giữa lớp phủ mái và mặt dưới của tấm pin mặt trời cũng như khoảng cách phù hợp giữa các tấm pin.

“Mức độ cần thiết của toàn bộ hoặc một phần các khuyến nghị nêu trên vẫn cần được nghiên cứu thêm nhằm đánh giá hiệu quả”, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, một phương án thay thế đang được cân nhắc là xây dựng một bài kiểm tra mái nhà toàn diện hơn, có khả năng phản ánh chính xác động lực học cháy phát sinh từ việc lắp đặt các tấm pin mặt trời.

Nghiên cứu là một phần của dự án điều tra về các vụ cháy thực tế của Chính phủ Vương quốc Anh, nhằm thu thập chứng cứ từ các sự cố cháy thực tế để hiểu cách các tòa nhà hoạt động trong thực tế, từ đó giúp cải thiện an toàn xây dựng.

Theo PV