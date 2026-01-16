Theo báo cáo mới từ SBICAPS, Ấn Độ đã bổ sung mức công suất phát điện mặt trời mới kỷ lục, đạt 40 GW trong năm 2025. Kết quả này được hỗ trợ bởi tiến độ triển khai ổn định các dự án quy mô lớn và sự tăng tốc mạnh mẽ trong lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo chương trình PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.

Bất chấp sự tăng trưởng về công suất, báo cáo cho biết hệ số sử dụng công suất (CUF) trung bình của các nhà máy điện mặt trời đã giảm xuống còn khoảng 16,5% trong 11 tháng năm 2025, thấp hơn mức 19,2% của năm 2022.

Tình trạng mây mù bao phủ và mùa mưa kéo dài đã làm giảm cường độ bức xạ, trong khi nhu cầu điện ban ngày thấp dẫn đến việc phải cắt giảm sản lượng vào các giờ phát điện cao điểm, tại các bang miền Tây Ấn Độ giàu tài nguyên.

Công suất điện mặt trời trong năm 2025 của Ấn Độ lập kỷ lục. Ảnh: Acme Solar

Trong khi đó, các nguồn năng lượng tái tạo bổ sung khác vẫn đang đình trệ do thách thức trong giải phóng mặt bằng, các hợp đồng mua bán điện chưa được ký kết, khó khăn trong vận chuyển thiết bị và chậm trễ trong việc phê duyệt truyền tải.

Việc bổ sung cơ sở hạ tầng truyền tải tiếp tục tụt hậu so với tốc độ tăng trưởng công suất năng lượng tái tạo, tạo ra các điểm nghẽn trong việc tích hợp vào lưới điện.

Công tác thu hồi đất với các cơ chế định giá phức tạp đã tạo ra nhiều vấn đề về hành lang tuyến. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt thiết bị trọng yếu, bao gồm cả máy biến áp, cũng làm chậm tiến độ thi công.

Các dự án truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng do phụ thuộc vào các thiết bị được thiết kế riêng biệt. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi các yêu cầu về đường dây truyền tải ngầm.

Hoạt động đấu thầu lưu trữ năng lượng đã tăng tốc trong năm 2025 và về cơ bản phù hợp với nhu cầu dự báo, mặc dù cho đến nay mới chỉ có rất ít công suất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin đi vào vận hành.

Sau một giai đoạn ổn định, giá cước cho các dự án lưu trữ pin độc lập đã quay trở lại xu hướng giảm, làm dấy lên lo ngại về tính khả thi lâu dài của dự án. Báo cáo cho rằng một phần nguyên nhân của sự sụt giảm này là do chi phí pin giảm, với giá bộ pin lithium-ion giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 27 GWh công suất lưu trữ năng lượng vẫn chưa được phê duyệt giá cước, báo cáo cho biết thêm. Bên cạnh đó, có khoảng 22% công suất lưu trữ được đấu thầu kể từ năm 2018 đã bị hủy bỏ, mặc dù không có trường hợp hủy bỏ nào được ghi nhận trong năm 2025.

Theo PV