Hơn một năm sau khi được chuyển giao bắt buộc về VPBank, GPBank không thường xuyên công bố báo cáo tài chính định kỳ nhưng lần đầu công bố khá đầy đủ các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Trong nửa đầu năm nay, huy động vốn từ khách hàng của GPBank tăng 30%, dư nợ tín dụng tăng 21%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng hơn 780% so với cùng kỳ, cho thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh của GPBank sau khi được chuyển giao bắt buộc về VPBank vào đầu năm 2025.

Cụ thể, GPBank đạt lợi nhuận hơn 730 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng đầu năm, gần gấp rưỡi so với kết quả cả năm 2025.

GPBank ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực sau khi chuyển giao bắt buộc về VPBank. Ảnh: GPBank

Trước đó, tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và 2026, lãnh đạo VPBank từng hé lộ những thông tin tích cực về GPBank, bên cạnh những khó khăn mà ngân hàng thuộc hệ sinh thái VPBank này đang phải đối mặt.

Ở phân khúc khách hàng cá nhân, từ tháng 10/2025 đến hết tháng 6/2026, số lượng khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử tăng gần 7 lần so với số lượng khách hàng sử dụng nền tảng Internet Banking trước đây.

Cùng với Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) và Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank), GPBank là ngân hàng đầu tiên trong nhóm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Trước đó, cả 4 ngân hàng này đều ghi nhận tín hiệu tích cực trong năm 2025 khi lần đầu báo lãi hoặc bắt đầu có lãi sau nhiều năm thua lỗ.

Trong đó, VCBNeo ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế của năm 2025 là 1.800 tỷ đồng, GPBank báo lãi hơn 500 tỷ đồng. Hai ngân hàng còn lại đều được công bố là “bắt đầu có lãi”.