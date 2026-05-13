TPBank gây bất ngờ lớn

Theo thống kê từ 28 ngân hàng niêm yết, 16/28 ngân hàng đã tăng thu nhập cho nhân viên trong quý I vừa qua.

Mức tăng mạnh nhất, cũng bất ngờ nhất là TPBank. Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên TPBank trong 3 tháng đầu năm 2026 lên tới 68,94 triệu đồng/tháng, tăng mạnh 91% so với mức thu nhập bình quân của năm 2025, tương đương mức tăng 32,94 triệu đồng/người/tháng.

So với quý I/2025, thu nhập bình quân nhân viên TPBank trong 3 tháng đầu năm nay tăng 33%, tương đương mức tăng 17 triệu đồng.

Mức thu nhập này dựa trên chi phí lương và phụ cấp cho nhân viên trong quý I của TPBank.

Theo báo cáo tài chính, chi lương và phụ cấp quý I của TPBank tăng mạnh 30% so với cùng kỳ, lên đến 1.563 tỷ đồng. Với mức chi “khủng” như trên, TPBank đang là ngân hàng chi trả lương và phụ cấp cao nhất trong nhóm 28 ngân hàng niêm yết được khảo sát.

Theo thông lệ, thu nhập bình quân nhân viên trong quý đầu năm của TPBank thường tăng mạnh, sau đó giảm dần ở các quý tiếp theo. Điều tương tự diễn ra trong năm 2025 khi thu nhập bình quân quý I/2025 lên đến gần 52 triệu đồng/người, nhưng thu nhập bình quân của cả năm lại giảm xuống còn 36 triệu đồng/người.

Đứng thứ hai về mức tăng thu nhập cho nhân viên là Sacombank. Dù mạnh tay cắt giảm hơn 2.500 nhân sự trong quý I nhưng với mức thu nhập tăng thêm gần 14 triệu đồng/người/tháng, trung bình mỗi nhân viên Sacombank nhận thu nhập bình quân 44,3 triệu đồng/tháng.

Nhân viên ngân hàng MB vốn đã nằm trong nhóm có thu nhập cao, nay lại tăng thêm 11,5 triệu đồng lên 51,83 triệu đồng/người/tháng.

ACB và Vietcombank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về mức thu nhập tăng thêm so với bình quân của năm 2025.

Mức thu nhập bình quân nhân viên ACB trong quý đầu năm lên đến 47 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là 43 triệu đồng/người/tháng.

So với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập bình quân nhân viên ACB giảm 3 triệu đồng/người, nhưng lại tăng 9,2 triệu đồng so với mức thu nhập bình quân của cả năm 2025.

Trong khi đó, thu nhập nhân viên Vietcombank tăng gần 7 triệu đồng/tháng so với bình quân năm 2025, đạt 48,96 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân nhân viên PGBank cũng tăng mạnh gần 6 triệu đồng so với mức bình quân năm 2025, lên 31,82 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tăng gần 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Loạt “ông lớn” giảm chi cho nhân viên

Ngược lại, nhóm các ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm thu nhập bình quân so với mức bình quân của cả năm ngoái là: HDBank giảm 9,3 triệu đồng còn 29 triệu đồng/người/tháng, Bac A Bank giảm 7 triệu đồng còn 15,6 triệu đồng, Eximbank giảm 6,8 triệu đồng còn 19,7 triệu đồng, BIDV giảm 5 triệu đồng còn 37,75 triệu đồng.

Thu nhập bình quân nhân viên Nam A Bank và BaoViet Bank cùng giảm 4 triệu đồng xuống còn hơn 24 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân nhân viên Techcombank cũng giảm 4 triệu đồng còn 43 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân nhân viên NCB 35,87 triệu đồng/người/tháng, giảm gần 4 triệu đồng so với mức thu nhập bình quân trong năm 2025 nhưng lại tăng hơn 2 triệu đồng/người so với mức thu nhập bình quân cùng kỳ năm ngoái.

So với mức thu nhập bình quân của năm ngoái, thu nhập bình quân quý I của nhân viên VPBank giảm 3,73 triệu đồng còn 37,44 triệu đồng/người/tháng, đồng thời giảm mạnh 7,14 triệu đồng/người/tháng so với mức thu nhập bình quân của cùng kỳ năm 2025.

Tại Saigonbank, thu nhập bình quân nhân viên trong quý I/2026 tăng 2 triệu đồng so với mức thu nhập bình quân nhân viên của cả năm 2025, lên 24 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, so với mức thu nhập bình quân của quý I/2025, mức thu nhập của mỗi người lại giảm mạnh 5 triệu đồng/người/tháng.

Những ngân hàng nào đãi ngộ tốt nhất?

Theo xếp hạng về thu nhập bình quân tại 28 ngân hàng, TPBank đang là ngân hàng trả thu nhập cao nhất cho nhân viên, lên đến 68,94 triệu đồng/người/tháng.

Đứng thứ hai là MB, lần đầu tiên thu nhập nhân viên nhà băng này vượt ngưỡng 50 triệu đồng, cụ thể là 51,83 triệu đồng.

Nhóm các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên trên 40 triệu đồng/người/tháng gồm: Vietcombank 48,96 triệu đồng, ACB 47 triệu đồng, VietinBank 45,5 triệu đồng, Sacombank 44,29 triệu đồng và Techcombank 43 triệu đồng.

Khác với nhiều quý gần đây, danh sách trên vắng bóng “ông lớn” VPBank.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên cao trên 30 triệu đồng gồm có: VIB 38,37 triệu đồng, ABBank 38,34 triệu đồng, BIDV 37,75 triệu đồng, VPBank 37,4 triệu đồng, NCB 35,87 triệu đồng, MSB 35 triệu đồng, SeABank 32,6 triệu đồng, SHB 32,06 triệu đồng, PGBank 31,82 triệu đồng.

Bac A Bank đang là ngân hàng trả thấp nhất cho nhân viên, với mức thu nhập bình quân là 15,62 triệu đồng/người/tháng.